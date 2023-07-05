Дополнительные танки, ПВО, Пригожин и ЗАЭС. Зеленский провел "полезный и результативный" разговор с Макроном

По словам главы Украинского государства, разговор, "как всегда, был полезным и результативным".

"Обсудили выполнение предыдущих и достигли новых оборонных договоренностей. Спасибо за большую партию бронированных машин, в частности, очень нужный санитарно-эвакуационный транспорт, дополнительные легкие танки и ПВО, – сообщил он. – Предупредил Эммануэля Макрона о подготовке оккупационных войск опасных провокаций на Запорожской АЭС. Договорились держать ситуацию на максимальном контроле вместе с МАГАТЭ".

Также Зеленский и Макрон детально обсудили ситуацию на поле боя и в стране-агрессоре России.

"После действий [владельца признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина весь мир увидел, что у России нет простора для маневров на поле боя. А для нас, напротив, открывается окно возможностей. Надо действовать решительно – и военно, и политически. Поэтому очень важно, чтобы саммит в Вильнюсе был результативным", – добавил президент Украины.

В вечернем обращении, обнародованном на сайте главы государства, Зеленский поблагодарил Макрона за помощь. По словам президента, сегодня в Украину начало поступать оружие, о предоставлении которого было договорено ранее, – ракеты и танки.

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