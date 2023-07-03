Пригожин записал первое аудиообращение после "ухода" в Беларусь и назвал цели своего мятежа

В обращении Пригожин заявил, что "марш справедливости", как он называет мятеж "Вагнера" под его руководством, был нацелен на "борьбу с предателями и мобилизацию общества". Он считает, что некоторые из целей были достигнуты.

О своих дальнейших планах и о своем местонахождении Пригожин не сообщил.

После окончания мятежа Пригожин только один раз выступал с заявлением. 26 июня его пресс-служба опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ.