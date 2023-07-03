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Зеленский о мятеже Пригожина: Мы видим реакцию Путина. Она слабая. Вся его вертикаль власти просто рушится

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В июне Путин столкнулся с самой серьезной угрозой своей власти за последние 20 лет, отметили СМИ
В июне Путин столкнулся с самой серьезной угрозой своей власти за последние 20 лет, отметили СМИ
Фото: president.gov.ua

Ответ президента страны-агрессора РФ Владимира Путина на мятеж Евгения Пригожина, основателя частной военной компании "Вагнер", которая признана в мире преступной организацией, был слабым. Такое мнение в интервью CNN, опубликованном 3 июля на сайте американского телеканала, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что в июне Путин столкнулся с самой серьезной угрозой своей власти за последние 20 лет после того, как вагнеровцы взяли под контроль военные объекты в двух российских городах и двинулись на Москву.

Зеленский, комментируя реакцию Путина, подчеркнул, что "она слабая" – "мы видим, что он не все контролирует". Кроме того, продвижение "Вагнера" вглубь России и захват определенных регионов "показывает, как легко это сделать", указал президент.

По мнению Зеленского, Путин "не контролирует ситуацию в регионах" – "вся та вертикаль власти, которая у него была раньше [в РФ], просто рушится".

В Кремле измеряют поддержку Пригожина, отметил президент со ссылкой на данные украинской разведки. Половина России поддерживает основателя "Вагнера" и мятеж ЧВК, добавил глава государства.

Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин организовал мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников. Пригожин отметил, что команды об уничтожении "Вагнера" исходили от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".

Утром 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин сообщил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении". Заявление пресс-службы Пригожина было опубликовано спустя 20 минут после того, как об урегулировании "кризиса" заявила пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. Лукашенко в тот же день рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.

Теги: Россия, Украина, захват, угрозы, кризис, Владимир Зеленский, ЧВК Вагнер, президент, интервью, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
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