Зеленский о мятеже Пригожина: Мы видим реакцию Путина. Она слабая. Вся его вертикаль власти просто рушится

Отмечается, что в июне Путин столкнулся с самой серьезной угрозой своей власти за последние 20 лет после того, как вагнеровцы взяли под контроль военные объекты в двух российских городах и двинулись на Москву.
Зеленский, комментируя реакцию Путина, подчеркнул, что "она слабая" – "мы видим, что он не все контролирует". Кроме того, продвижение "Вагнера" вглубь России и захват определенных регионов "показывает, как легко это сделать", указал президент.
По мнению Зеленского, Путин "не контролирует ситуацию в регионах" – "вся та вертикаль власти, которая у него была раньше [в РФ], просто рушится".
В Кремле измеряют поддержку Пригожина, отметил президент со ссылкой на данные украинской разведки. Половина России поддерживает основателя "Вагнера" и мятеж ЧВК, добавил глава государства.
23–24 июня в РФ Пригожин организовал мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников. Пригожин отметил, что команды об уничтожении "Вагнера" исходили от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".
Утром 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин сообщил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении". Заявление пресс-службы Пригожина было опубликовано спустя 20 минут после того, как об урегулировании "кризиса" заявила пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят.
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. Лукашенко в тот же день рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.