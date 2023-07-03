Зеленский о мятеже Пригожина: Мы видим реакцию Путина. Она слабая. Вся его вертикаль власти просто рушится

В июне Путин столкнулся с самой серьезной угрозой своей власти за последние 20 лет, отметили СМИ Фото: president.gov.ua

Отмечается, что в июне Путин столкнулся с самой серьезной угрозой своей власти за последние 20 лет после того, как вагнеровцы взяли под контроль военные объекты в двух российских городах и двинулись на Москву.

Зеленский, комментируя реакцию Путина, подчеркнул, что "она слабая" – "мы видим, что он не все контролирует". Кроме того, продвижение "Вагнера" вглубь России и захват определенных регионов "показывает, как легко это сделать", указал президент.

По мнению Зеленского, Путин "не контролирует ситуацию в регионах" – "вся та вертикаль власти, которая у него была раньше [в РФ], просто рушится".

В Кремле измеряют поддержку Пригожина, отметил президент со ссылкой на данные украинской разведки. Половина России поддерживает основателя "Вагнера" и мятеж ЧВК, добавил глава государства.