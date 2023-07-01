Суровикин был тайным членом ЧВК "Вагнер" с личным регистрационным номером VIP Wagner – CNN

Согласно документам, в 2018 году Суровикину присвоен личный регистрационный номер VIP Wagner.
CNN подчеркивает, что доказательств того, что Суровикин получал в ЧВК "Вагнер" зарплату, нет.
Журналисты утверждают, что в списке высокопоставленных российских военных и разведчиков, имевших отношение к вагнеровцам, есть еще по меньшей мере 30 человек, их личности не разглашаются.
Телеканал делает вывод о "слишком тесной связи между российскими военными и группой наемников", которая может объяснить, почему во время мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23–24 июня мятежники без особого сопротивления захватили базу минобороны РФ в Ростове-на-Дону.
Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, обращает внимание CNN. Тогда высокопоставленный российский военный на видео с автоматом в руках "нервно умолял" Пригожина остановить мятеж.
28 июня The Moscow Times сообщала со ссылкой на источники, близкие к аппарату российского минобороны, что Суровикин арестован.
О том, что Суровикин еще c 25 июня находится в СИЗО "Лефортово" в Москве, 28 июня сообщил в Telegram так называемый военкор Владимир Романов.
23–24 июня в РФ Пригожин организовал мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников. Пригожин отметил, что команды об уничтожении "Вагнера" исходили от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".
Утром 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин сообщил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении". Заявление пресс-службы Пригожина было опубликовано спустя 20 минут после того, как об урегулировании "кризиса" заявила пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят.
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-оккупанта России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. Лукашенко в тот же день рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.