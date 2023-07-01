Суровикин был тайным членом ЧВК "Вагнер" с личным регистрационным номером VIP Wagner – CNN

Согласно документам, в 2018 году Суровикину присвоен личный регистрационный номер VIP Wagner.

CNN подчеркивает, что доказательств того, что Суровикин получал в ЧВК "Вагнер" зарплату, нет.

Журналисты утверждают, что в списке высокопоставленных российских военных и разведчиков, имевших отношение к вагнеровцам, есть еще по меньшей мере 30 человек, их личности не разглашаются.

Телеканал делает вывод о "слишком тесной связи между российскими военными и группой наемников", которая может объяснить, почему во время мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23–24 июня мятежники без особого сопротивления захватили базу минобороны РФ в Ростове-на-Дону.

Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, обращает внимание CNN. Тогда высокопоставленный российский военный на видео с автоматом в руках "нервно умолял" Пригожина остановить мятеж.

28 июня The Moscow Times сообщала со ссылкой на источники, близкие к аппарату российского минобороны, что Суровикин арестован.

О том, что Суровикин еще c 25 июня находится в СИЗО "Лефортово" в Москве, 28 июня сообщил в Telegram так называемый военкор Владимир Романов.