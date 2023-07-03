Кулеба о мятеже Пригожина: Путин сделал шаг назад

"Путин отчаянно пытается представить себя сильным лидером, потому что Пригожин показал свою слабость. Что должен понять каждый: на протяжении всей своей карьеры Путин отвечал на любую политическую оппозицию или бунт против него, будь то со стороны военных, бизнеса или населения, всегда сводился к тому, чтобы сокрушить его, уничтожить его. На этот раз Путин сделал шаг назад", – сказал он.

По мнению министра, Путин заключил с Пригожиным какую-то сделку, условия которой точно не известны.

"Это показало, что он не способен ответить на реальное давление. Наши партнеры также должны усвоить этот урок. Путин не может идти на эскалацию, когда на него действительно оказывается давление. Так что сейчас самое время пригласить Украину в НАТО", – заявил Кулеба.