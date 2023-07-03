Кулеба о мятеже Пригожина: Путин сделал шаг назад

"Путин отчаянно пытается представить себя сильным лидером, потому что Пригожин показал свою слабость. Что должен понять каждый: на протяжении всей своей карьеры Путин отвечал на любую политическую оппозицию или бунт против него, будь то со стороны военных, бизнеса или населения, всегда сводился к тому, чтобы сокрушить его, уничтожить его. На этот раз Путин сделал шаг назад", – сказал он.
По мнению министра, Путин заключил с Пригожиным какую-то сделку, условия которой точно не известны.
"Это показало, что он не способен ответить на реальное давление. Наши партнеры также должны усвоить этот урок. Путин не может идти на эскалацию, когда на него действительно оказывается давление. Так что сейчас самое время пригласить Украину в НАТО", – заявил Кулеба.
23–24 июня в РФ Пригожин организовал мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников. Пригожин отметил, что команды об уничтожении "Вагнера" исходили от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".
Утром 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин сообщил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении". Заявление пресс-службы Пригожина было опубликовано спустя 20 минут после того, как об урегулировании "кризиса" заявила пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят.
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. Лукашенко в тот же день рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.