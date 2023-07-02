Яценюк: Военный преступник Путин вообще молодец. Он сам дает против себя показания: сказал, что они потратили миллиард долларов на "Вагнер"

"Террористическая организация "Вагнер" получала миллиарды долларов из российского бюджета. Что сделал военный преступник Путин? Он вообще молодец. Он в принципе от своей линии не отходит. И вот видно, что с юридическим образованием, которое давало бы ему возможность хотя бы думать о защите от международного преследования, у него так же плохо, как и со всем остальным. То есть он молодец – он сам дает против себя показания. С одной стороны, ему нужно было показать для своего населения, что "Вагнер" – это вообще его творение. Они потратили миллиард долларов, он официально признал. Молодец", – заявил Яценюк.

По его словам, и Пригожин, и Путин – это одна и та же преступная банда.

"Мы не можем хотеть, чтобы Пригожин добился успеха. Мы хотим коллапса для Пригожина и для Путина. Мы хотим успеха для Украины. И коллапс и Пригожина, и "Вагнера", и Путина, и путинской эфэсбэшной машины – это наша победа. Скажу – да, это существенный вклад в украинскую победу. События, которые произошли неделю назад, продемонстрировали и внутри России, и во всем мире, насколько путинский режим (а напомню, что военный преступник Путин находится у власти в России уже 23 года) стал уязвим, насколько он стал слаб", – сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что события, происходящие в путинской России, угрожают не только Украине, но и "всему цивилизованному и нецивилизованному миру".

"Эти события угрожают всем прямым и косвенным союзникам России. Они [РФ] по территории самые большие. С тысячами ядерных боеголовок. Это даже ужаснее, чем обезьяна с гранатой. Потому что у гранаты хотя бы нет ядерного заряда. То, что происходит в России, – это угроза для человечества, я подчеркиваю. И вина в этом лежит только на одном человеке – на Владимире Путине и его ближайшем окружении", – подчеркнул Яценюк.

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