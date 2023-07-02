Яценюк: Военный преступник Путин вообще молодец. Он сам дает против себя показания: сказал, что они потратили миллиард долларов на "Вагнер"

"Террористическая организация "Вагнер" получала миллиарды долларов из российского бюджета. Что сделал военный преступник Путин? Он вообще молодец. Он в принципе от своей линии не отходит. И вот видно, что с юридическим образованием, которое давало бы ему возможность хотя бы думать о защите от международного преследования, у него так же плохо, как и со всем остальным. То есть он молодец – он сам дает против себя показания. С одной стороны, ему нужно было показать для своего населения, что "Вагнер" – это вообще его творение. Они потратили миллиард долларов, он официально признал. Молодец", – заявил Яценюк.
По его словам, и Пригожин, и Путин – это одна и та же преступная банда.
"Мы не можем хотеть, чтобы Пригожин добился успеха. Мы хотим коллапса для Пригожина и для Путина. Мы хотим успеха для Украины. И коллапс и Пригожина, и "Вагнера", и Путина, и путинской эфэсбэшной машины – это наша победа. Скажу – да, это существенный вклад в украинскую победу. События, которые произошли неделю назад, продемонстрировали и внутри России, и во всем мире, насколько путинский режим (а напомню, что военный преступник Путин находится у власти в России уже 23 года) стал уязвим, насколько он стал слаб", – сказал Яценюк.
Он подчеркнул, что события, происходящие в путинской России, угрожают не только Украине, но и "всему цивилизованному и нецивилизованному миру".
"Эти события угрожают всем прямым и косвенным союзникам России. Они [РФ] по территории самые большие. С тысячами ядерных боеголовок. Это даже ужаснее, чем обезьяна с гранатой. Потому что у гранаты хотя бы нет ядерного заряда. То, что происходит в России, – это угроза для человечества, я подчеркиваю. И вина в этом лежит только на одном человеке – на Владимире Путине и его ближайшем окружении", – подчеркнул Яценюк.
23–24 июня в РФ Пригожин организовал мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнер" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал и развернул колонны "в обратном направлении".
24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят.
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.