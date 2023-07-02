Мятеж Пригожина показал разрушительное воздействие путинской войны на его собственное общество и режим – директор ЦРУ

Он назвал "поразительным" тот факт, что Пригожин позволял себе критиковать военно-политическое руководство РФ во время войны.

Бернс считает, что "влияние этих слов и этих действий будет проявляться еще некоторое время – яркое напоминание о разрушительном воздействии путинской войны на его собственное общество и его собственный режим".

По его словам, мятеж Пригожина является "вооруженным вызовом российскому государству".

При этом директор ЦРУ подчеркнул, что это "внутреннее дело России, в котором США не принимали и не будут принимать никакого участия".

26 июня телеканал CNN сообщил, что ЦРУ детально знало о планах мятежа Пригожина, но держала в курсе лишь нескольких чиновников. В НАТО заявили, что разочарованы таким подходом.