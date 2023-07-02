Кулеба о членстве Украины в НАТО: Не повторяйте ошибку, которую допустила Меркель

"Это будет означать, что вариант войны останется открытым", – сказал Кулеба.

По его словам, единственный способ закрыть дверь для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом – это принять Украину в НАТО. В таком случае Россия "не посмеет повторить это снова", сказал Кулеба.

Министр предостерег от исхода, подобного саммиту НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда Украине и Грузии отказали в членстве в НАТО.

"Не повторяйте ошибку, которую [бывший] канцлер [Германии Ангела] Меркель допустила в Бухаресте в 2008 году, когда яростно выступала против любого прогресса на пути к членству Украины в НАТО", – сказал он.

По словам Кулебы, это решение открыло путь президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину для вторжения в Грузию, затем для продолжения его дестабилизирующих усилий в регионе и в конечном итоге для незаконной аннексии Крыма.

"Потому что, если бы Украина была принята в НАТО к 2014 году, не было бы незаконной аннексии Крыма. Не было бы войны на Донбассе, не было бы этого масштабного вторжения", – сказал он.