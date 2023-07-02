Кулеба о членстве Украины в НАТО: Не повторяйте ошибку, которую допустила Меркель

"Это будет означать, что вариант войны останется открытым", – сказал Кулеба.
По его словам, единственный способ закрыть дверь для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом – это принять Украину в НАТО. В таком случае Россия "не посмеет повторить это снова", сказал Кулеба.
Министр предостерег от исхода, подобного саммиту НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда Украине и Грузии отказали в членстве в НАТО.
"Не повторяйте ошибку, которую [бывший] канцлер [Германии Ангела] Меркель допустила в Бухаресте в 2008 году, когда яростно выступала против любого прогресса на пути к членству Украины в НАТО", – сказал он.
По словам Кулебы, это решение открыло путь президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину для вторжения в Грузию, затем для продолжения его дестабилизирующих усилий в регионе и в конечном итоге для незаконной аннексии Крыма.
"Потому что, если бы Украина была принята в НАТО к 2014 году, не было бы незаконной аннексии Крыма. Не было бы войны на Донбассе, не было бы этого масштабного вторжения", – сказал он.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, а в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО и решений относительно безопасности Украины на период до вступления в Альянс.
В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса. 21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.
29 июня Столтенберг отметил, что членство Украины в НАТО обсудят после саммита в Вильнюсе.
Согласно опросу КМИС, проведенному с 10-го по 21 мая, 89% украинцев хотят, чтобы Украина вступила в НАТО.