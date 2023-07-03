"Эти планы провалились". Шойгу после недели молчания высказался о мятеже Пригожина

По словам министра, "провокация не повлияла на действия группировок войск".
"Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу", – сказал Шойгу.
28 июня The Wall Street Journal писала, что, затевая "поход на Москву", Пригожин планировал взять в плен Шойгу и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Но о плане основателя ЧВК за два дня до того, как он должен был быть выполнен, узнала ФСБ.
В РФ 23–24 июня проходил мятеж Пригожина. Он назвал происходящее "маршем справедливости", а Путин говорил, что это попытка военного мятежа. Утром 24 июня основатель "Вагнера" заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин сообщил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении".
Заявление пресс-службы Пригожина было опубликовано спустя 20 минут после того, как об урегулировании "кризиса" заявила пресс-служба Александра Лукашенко.
24 июня спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 26 июня росСМИ выяснили, что дело в отношении создателя ЧВК "Вагнер" не закрыто.
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования.