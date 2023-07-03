"Эти планы провалились". Шойгу после недели молчания высказался о мятеже Пригожина

По словам министра, "провокация не повлияла на действия группировок войск".

"Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу", – сказал Шойгу.

28 июня The Wall Street Journal писала, что, затевая "поход на Москву", Пригожин планировал взять в плен Шойгу и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Но о плане основателя ЧВК за два дня до того, как он должен был быть выполнен, узнала ФСБ.