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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Устраивает клоунаду, а потом скажет: "Мы ни при чем". В ОП раскритиковали главу МАГАТЭ из-за ситуации на ЗАЭС

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Подоляк возмутился из-за работы Гросси. Он подчеркнул, что МАГАТЭ имеет рычаги давления на страну-агрессора РФ
Подоляк возмутился из-за работы Гросси. Он подчеркнул, что МАГАТЭ имеет рычаги давления на страну-агрессора РФ
Фото: Михайло Подоляк / Instagram

После регулярных предупреждений Украины о рисках для ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции мир изменил риторику по этому вопросу, исключение – глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом 4 июля в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, запись комментария обнародовал канал "Ми – Україна".

"Сегодня, после того, как Украина постоянно говорит: "ЗАЭС, есть риски, эти риски очевидны", – безусловно, мир уже немного иначе реагирует, мы видим эти соответствующие заявления. Кроме одного человека с достаточно странной последовательностью (я с иронией говорю), – субъекта Гросси, он сначала говорит: "Смотрите, там нет вообще никаких рисков, мы не видим рисков". Сегодня выходит и говорит: "Ух ты, елы, там же риски есть какие-то. Смотрите, они же там что-то делают – там [напряжение] упало с 750 до 330 кВ". То есть человек совершенно неэффективен с точки зрения менеджерирования ключевого риска, который сегодня возникает", – заявил Подоляк. 

Советник главы ОП добавил: это пугает его больше всего. 

"Потому что МАГАТЭ имело и имеет достаточно четкие рычаги влияния на РФ. У России есть мощная экспортная компания "Росатом", которая как раз и модерируется МАГАТЭ в том числе. И можно было бы четко предотвратить любую катастрофу на ЗАЭС, если указать: две недели – выводите отсюда [оккупантов], две недели – разминируете контуры, две недели – даете возможность персоналу начать работать и искать возможность решить проблему недостаточного энергообеспечения станции. То есть вместо этой клоунады, которую этот человек устраивает. Потом, когда произойдет катастрофа, он скажет: "Ну, мы там ни при чем, мы работали, говорили об опасности", – продолжил Подоляк.

ВИДЕО
Видео: Ми - Україна / YouTube
Контекст:

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".

В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Рафаэль Гросси, Михаил Подоляк, ЗАЭС
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