"Устраивает клоунаду, а потом скажет: "Мы ни при чем". В ОП раскритиковали главу МАГАТЭ из-за ситуации на ЗАЭС

"Сегодня, после того, как Украина постоянно говорит: "ЗАЭС, есть риски, эти риски очевидны", – безусловно, мир уже немного иначе реагирует, мы видим эти соответствующие заявления. Кроме одного человека с достаточно странной последовательностью (я с иронией говорю), – субъекта Гросси, он сначала говорит: "Смотрите, там нет вообще никаких рисков, мы не видим рисков". Сегодня выходит и говорит: "Ух ты, елы, там же риски есть какие-то. Смотрите, они же там что-то делают – там [напряжение] упало с 750 до 330 кВ". То есть человек совершенно неэффективен с точки зрения менеджерирования ключевого риска, который сегодня возникает", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП добавил: это пугает его больше всего.

"Потому что МАГАТЭ имело и имеет достаточно четкие рычаги влияния на РФ. У России есть мощная экспортная компания "Росатом", которая как раз и модерируется МАГАТЭ в том числе. И можно было бы четко предотвратить любую катастрофу на ЗАЭС, если указать: две недели – выводите отсюда [оккупантов], две недели – разминируете контуры, две недели – даете возможность персоналу начать работать и искать возможность решить проблему недостаточного энергообеспечения станции. То есть вместо этой клоунады, которую этот человек устраивает. Потом, когда произойдет катастрофа, он скажет: "Ну, мы там ни при чем, мы работали, говорили об опасности", – продолжил Подоляк.

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