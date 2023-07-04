ЗАЭС потеряла питание от основной внешней высоковольтной линии. В МАГАТЭ отреагировали

После этого ЗАЭС переключили на единственную резервную линию напряжением 330 кВ, которая была повреждена четыре месяца назад, эту линию отремонтировали и вновь подключили к ЗАЭС только 1 июля, подчеркнули в компании.

Линия напряжением 750 кВ – главная линия электропередач для станции, уточнили в МАГАТЭ. До начала полномасштабной войны России против Украины их было четыре, говорится в релизе.

Потеря связи с линией на 750 кВ вынудила ЗАЭС полагаться на недавно восстановленные резервные источники питания для получения электроэнергии, необходимой для выполнения основных функций ядерной безопасности, подчеркнули в агентстве.

В релизе сказано, что после начала полномасштабной войны ЗАЭС испытывает серьезные проблемы с подачей электроэнергии из-за пределов станции и это "усугубляет риски для ядерной безопасности и безопасности объекта, который в настоящее время находится на линии фронта".

"На этот раз АЭС удалось избежать полной потери всего внешнего электроснабжения, что уже случалось семь раз во время конфликта, но последнее отключение линии электропередач вновь демонстрирует неустойчивую ситуацию с ядерной безопасностью на АЭС", – отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.