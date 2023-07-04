ЗАЭС потеряла питание от основной внешней высоковольтной линии. В МАГАТЭ отреагировали

После этого ЗАЭС переключили на единственную резервную линию напряжением 330 кВ, которая была повреждена четыре месяца назад, эту линию отремонтировали и вновь подключили к ЗАЭС только 1 июля, подчеркнули в компании.
Линия напряжением 750 кВ – главная линия электропередач для станции, уточнили в МАГАТЭ. До начала полномасштабной войны России против Украины их было четыре, говорится в релизе.
Потеря связи с линией на 750 кВ вынудила ЗАЭС полагаться на недавно восстановленные резервные источники питания для получения электроэнергии, необходимой для выполнения основных функций ядерной безопасности, подчеркнули в агентстве.
В релизе сказано, что после начала полномасштабной войны ЗАЭС испытывает серьезные проблемы с подачей электроэнергии из-за пределов станции и это "усугубляет риски для ядерной безопасности и безопасности объекта, который в настоящее время находится на линии фронта".
"На этот раз АЭС удалось избежать полной потери всего внешнего электроснабжения, что уже случалось семь раз во время конфликта, но последнее отключение линии электропередач вновь демонстрирует неустойчивую ситуацию с ядерной безопасностью на АЭС", – отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".
В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.