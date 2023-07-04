ЗАЭС подключилась к резервной линии электропередачи впервые за четыре месяца, но ситуация все еще нестабильная – МАГАТЭ

Гросси напомнил, что связь ЗАЭС с единственной оставшейся линией электропередачи напряжением 330 кВ была прервана 1 марта из-за повреждений, полученных на другом берегу Днепра, и восстановлена вечером 1 июля. Работы по восстановлению линии электропередачи были затруднены сложной ситуацией с безопасностью в южном регионе.
"Подключение линии 330 кВ имеет большое значение, поскольку в течение последних нескольких месяцев ЗАЭС полагалась на одну главную линию 750 кВ для внешнего электроснабжения, необходимого для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности и защиты. До начала конфликта (так организация называет полномасштабную войну. – "ГОРДОН") в феврале 2022 года на АЭС было четыре линии 750 кВ", – говорится в сообщении.
Линия 330 кВ сейчас находится под напряжением, используется в качестве резервной и готова обеспечить электроснабжение ЗАЭС, если линия 750 кВ станет недоступной или будет повреждена, добавили в МАГАТЭ.
За время войны на ЗАЭС семь раз полностью пропадала электроэнергия за пределами площадки, что вынуждало ее временно прибегать к помощи аварийных дизельных генераторов.
"Хотя восстановление резервной линии электропередачи является положительным моментом, ситуация с внешним электроснабжением станции остается крайне уязвимой, что подчеркивает нестабильность ситуации с ядерной безопасностью на площадке", – отметил Гросси.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".
В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.