ЗАЭС подключилась к резервной линии электропередачи впервые за четыре месяца, но ситуация все еще нестабильная – МАГАТЭ

За время войны на ЗАЭС семь раз полностью пропадала электроэнергия за пределами площадки Фото: EPA

Гросси напомнил, что связь ЗАЭС с единственной оставшейся линией электропередачи напряжением 330 кВ была прервана 1 марта из-за повреждений, полученных на другом берегу Днепра, и восстановлена вечером 1 июля. Работы по восстановлению линии электропередачи были затруднены сложной ситуацией с безопасностью в южном регионе.

"Подключение линии 330 кВ имеет большое значение, поскольку в течение последних нескольких месяцев ЗАЭС полагалась на одну главную линию 750 кВ для внешнего электроснабжения, необходимого для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности и защиты. До начала конфликта (так организация называет полномасштабную войну. – "ГОРДОН") в феврале 2022 года на АЭС было четыре линии 750 кВ", – говорится в сообщении.

Линия 330 кВ сейчас находится под напряжением, используется в качестве резервной и готова обеспечить электроснабжение ЗАЭС, если линия 750 кВ станет недоступной или будет повреждена, добавили в МАГАТЭ.

За время войны на ЗАЭС семь раз полностью пропадала электроэнергия за пределами площадки, что вынуждало ее временно прибегать к помощи аварийных дизельных генераторов.

"Хотя восстановление резервной линии электропередачи является положительным моментом, ситуация с внешним электроснабжением станции остается крайне уязвимой, что подчеркивает нестабильность ситуации с ядерной безопасностью на площадке", – отметил Гросси.