Глава военного комитета НАТО о возможной атаке РФ на ЗАЭС: Это лишит их значительной поддержки в мире, если они это сделают

По его словам, "если это произойдет, то это гораздо большая проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО". Это то, "во что будет вовлечен весь мир", также "это будет иметь огромное влияние на Европу", добавил Бауэр.

Он отметил, что возможный подрыв оккупантами ЗАЭС – "это экологическая катастрофа, это медицинская проблема".

Поэтому, продолжил Бауэр, "можно думать, можно надеяться, что россияне не будут этого делать", так как "это лишит их значительной поддержки в мире, если они это сделают".

По мнению адмирала, ряд стран, которые поддерживают РФ, вряд ли "поддержат этот акт российского правительства".

В МИД Украины заявили 3 июля, что Киев сорвал план Москвы по эскалации ситуации на ЗАЭС.

"Я думаю, что они его уже переписывают, придумывают какой-то новый план. Я не менее убежден, что наша разведка получит и его, и его мы тоже вытащим на белый свет. Все должны понимать, что когда выходит президент [Украины] и говорит, что есть такой план, о нем известно, тем самым этот план фактически срывается. Поэтому мы тут очень вовремя среагировали", – подчеркнул глава ведомства Дмитрий Кулеба.