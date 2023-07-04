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Глава военного комитета НАТО о возможной атаке РФ на ЗАЭС: Это лишит их значительной поддержки в мире, если они это сделают

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Возможный подрыв оккупантами ЗАЭС это экологическая катастрофа, отметил Бауэр
Возможный подрыв оккупантами ЗАЭС – это экологическая катастрофа, отметил Бауэр
Фото: EPA

В случае атаки страны-агрессора на наибольшую в Европе и одну из 10-ти крупнейших в мире АЭС – Запорожскую атомную электростанцию – ее последствия выйдут за рамки обычной проблемы безопасности и повлияют на весь мир. Об этом 3 июля в интервью телеканалу LBC заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

По его словам, "если это произойдет, то это гораздо большая проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО". Это то, "во что будет вовлечен весь мир", также "это будет иметь огромное влияние на Европу", добавил Бауэр.

Он отметил, что возможный подрыв оккупантами ЗАЭС – "это экологическая катастрофа, это медицинская проблема".

Поэтому, продолжил Бауэр, "можно думать, можно надеяться, что россияне не будут этого делать", так как "это лишит их значительной поддержки в мире, если они это сделают".

По мнению адмирала, ряд стран, которые поддерживают РФ, вряд ли "поддержат этот акт российского правительства".

В МИД Украины заявили 3 июля, что Киев сорвал план Москвы по эскалации ситуации на ЗАЭС.

"Я думаю, что они его уже переписывают, придумывают какой-то новый план. Я не менее убежден, что наша разведка получит и его, и его мы тоже вытащим на белый свет. Все должны понимать, что когда выходит президент [Украины] и говорит, что есть такой план, о нем известно, тем самым этот план фактически срывается. Поэтому мы тут очень вовремя среагировали", – подчеркнул глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Контекст:

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".

В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил в интервью, опубликованном 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.

Теги: Украина, теракт, НАТО, экология, катастрофа, Запорожская АЭС, война России против Украины, интервью, российские оккупанты, ЗАЭС, Роб Бауэр
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