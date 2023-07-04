ВСУ предупредили о возможной провокации россиян на ЗАЭС – на кровле двух энергоблоков они разместили предметы, похожие на взрывчатку

"По оперативной информации, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и Telegram-каналы", – говорится в сообщении.
ВСУ не нарушают норм международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать в любых условиях, добавили в страткоме.
"Никакая провокация врага не пройдет", – заявили в ВСУ.
Уже после заявления ВСУ российские пропагандисты начали распространять информацию, что Украина в ночь на 5 июля якобы собирается атаковать ЗАЭС "высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе", а также "ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами". Заявление советника главы концерна "Росэнергоатом" Рената Карчаа, который представляет оккупантов на захваченной ЗАЭС, в частности, распространило пропагандистское агентство "РИА Новости".
За время войны против Украины Россия неоднократно организовывала операции "под чужим флагом" – она проводила провокации, в том числе вооруженные, и пыталась возложить вину на Украину.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".
В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.