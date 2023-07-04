ВСУ предупредили о возможной провокации россиян на ЗАЭС – на кровле двух энергоблоков они разместили предметы, похожие на взрывчатку

ЗАЭС находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года Фото: EPA

"По оперативной информации, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и Telegram-каналы", – говорится в сообщении.

ВСУ не нарушают норм международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать в любых условиях, добавили в страткоме.

"Никакая провокация врага не пройдет", – заявили в ВСУ.

Уже после заявления ВСУ российские пропагандисты начали распространять информацию, что Украина в ночь на 5 июля якобы собирается атаковать ЗАЭС "высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе", а также "ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами". Заявление советника главы концерна "Росэнергоатом" Рената Карчаа, который представляет оккупантов на захваченной ЗАЭС, в частности, распространило пропагандистское агентство "РИА Новости".

За время войны против Украины Россия неоднократно организовывала операции "под чужим флагом" – она проводила провокации, в том числе вооруженные, и пыталась возложить вину на Украину.