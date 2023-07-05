В случае взрыва на ЗАЭС жители зоны радиационной аварии должны быть готовы к эвакуации. Минздрав опубликовал рекомендации

Ведомство предупредило, что жители зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации (районы эвакуации будут определены местной властью, учитывая прогнозы относительно масштабов аварии).
Для эвакуации нужно собрать чемодан или рюкзак с такими вещами:
Минздрав порекомендовал плотно обмотать чемодан или рюкзак пищевой пленкой или скотчем. Это значительно облегчит процесс их дезактивации на санитарных постах, подчеркнули в ведомстве.
Если в Украине официально объявят о взрыве на ЗАЭС, необходимо оставаться в помещении или как можно скорее до него добраться и отслеживать распоряжения власти, отметили в министерстве.
"Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, выходить из зданий можно только после соответствующих указаний властей. Органы местной власти сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также о самых безопасных маршрутах передвижения, если вы будете эвакуироваться на собственном автомобиле", – говорится в сообщении Минздрава.
Вооруженные силы Украины официально заявили о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории ЗАЭС. Об этом 4 июля сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.
По оперативной информации, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС россияне разместили посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".
В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности.
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.