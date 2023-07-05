В случае взрыва на ЗАЭС жители зоны радиационной аварии должны быть готовы к эвакуации. Минздрав опубликовал рекомендации

ВСУ предупредили о возможной провокации россиян на ЗАЭС – на кровлях двух энергоблоков они разместили предметы, похожие на взрывные устройства Фото: EPA

Ведомство предупредило, что жители зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации (районы эвакуации будут определены местной властью, учитывая прогнозы относительно масштабов аварии).

Для эвакуации нужно собрать чемодан или рюкзак с такими вещами:

документами и их копиями (удостоверяющими личность, медицинскими документами, правоустанавливающими документами, удостоверяющими право собственности на движимое и недвижимое имущество, контактами лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях);

маской для лица или респиратором;

аптечкой и недельным запасом лекарств;

сменной одеждой и обувью;

минимально необходимым запасом воды и пищи.

Минздрав порекомендовал плотно обмотать чемодан или рюкзак пищевой пленкой или скотчем. Это значительно облегчит процесс их дезактивации на санитарных постах, подчеркнули в ведомстве.

Если в Украине официально объявят о взрыве на ЗАЭС, необходимо оставаться в помещении или как можно скорее до него добраться и отслеживать распоряжения власти, отметили в министерстве.

"Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, выходить из зданий можно только после соответствующих указаний властей. Органы местной власти сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также о самых безопасных маршрутах передвижения, если вы будете эвакуироваться на собственном автомобиле", – говорится в сообщении Минздрава.

Вооруженные силы Украины официально заявили о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории ЗАЭС. Об этом 4 июля сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

По оперативной информации, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС россияне разместили посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.