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В случае взрыва на ЗАЭС жители зоны радиационной аварии должны быть готовы к эвакуации. Минздрав опубликовал рекомендации

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ВСУ предупредили о возможной провокации россиян на ЗАЭС на кровлях двух энергоблоков они разместили предметы, похожие на взрывные устройства
ВСУ предупредили о возможной провокации россиян на ЗАЭС – на кровлях двух энергоблоков они разместили предметы, похожие на взрывные устройства
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации на случай взрыва на Запорожской атомной электростанции, которую удерживают российский оккупанты. Рекомендации ведомство 4 июля опубликовало в Telegram.

Ведомство предупредило, что жители зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации (районы эвакуации будут определены местной властью, учитывая прогнозы относительно масштабов аварии). 

Для эвакуации нужно собрать чемодан или рюкзак с такими вещами: 

  • документами и их копиями (удостоверяющими личность, медицинскими документами, правоустанавливающими документами, удостоверяющими право собственности на движимое и недвижимое имущество, контактами лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях);
  • маской для лица или респиратором;
  • аптечкой и недельным запасом лекарств; 
  • сменной одеждой и обувью;
  • минимально необходимым запасом воды и пищи.

Минздрав порекомендовал плотно обмотать чемодан или рюкзак пищевой пленкой или скотчем. Это значительно облегчит процесс их дезактивации на санитарных постах, подчеркнули в ведомстве. 

Если в Украине официально объявят о взрыве на ЗАЭС, необходимо оставаться в помещении или как можно скорее до него добраться и отслеживать распоряжения власти, отметили в министерстве. 

"Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, выходить из зданий можно только после соответствующих указаний властей. Органы местной власти сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также о самых безопасных маршрутах передвижения, если вы будете эвакуироваться на собственном автомобиле", – говорится в сообщении Минздрава.

Вооруженные силы Украины официально заявили о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории ЗАЭС. Об этом 4 июля сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ. 

По оперативной информации, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС россияне разместили посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

Контекст:

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".

В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности.

20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, взрыв, Вооруженные силы Украины, эвакуация, АЭС, Запорожская АЭС, ВСУ, Минздрав, российские оккупанты, ЗАЭС
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