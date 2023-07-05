Зеленский: Возможно, оккупанты хотят имитировать удар по ЗАЭС, у них может быть и другой сценарий, но мир видит, что единственная угроза станции – РФ

"Сегодня ровно 16 месяцев, когда российские военные полностью контролируют территорию и сооружения Запорожской АЭС. У разных государств мира есть собственные разведывательные и другие возможности, чтобы точно знать, что происходит и кто в этом виноват. Сейчас от нашей разведки мы располагаем информацией о том, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-нибудь другой сценарий. Но в любом случае мир видит – и не может не видеть! – что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является Россия. И никто другой", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что своевременной и масштабной реакции мирового сообщества на теракт оккупантов против Каховской гидроэлектростанции не было, это, по его мнению, может "вдохновлять Кремль на новое зло".
"Остановить его – это обязанность всех в мире, и никто не может остаться в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне, – подчеркнул он. – Сейчас весь мир должен осознавать, что общая безопасность полностью зависит от глобального внимания к действиям оккупантов на станции. Россия должна четко отдавать себе отчет: мир видит, к каким сценариям готовятся террористы, и мир готов реагировать. Радиация – это угроза для всех в мире, и атомная станция должна быть полностью защищена от любых радиационных инцидентов".
Президент Украины сегодня вечером сообщил, что предупредил о возможной подготовке оккупантами провокаций на ЗАЭС президента Франции Эммануэля Макрона. Перед этим предупреждение Вооруженных сил Украины о такой угрозе распространило управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".
В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности.
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.