Зеленский: Возможно, оккупанты хотят имитировать удар по ЗАЭС, у них может быть и другой сценарий, но мир видит, что единственная угроза станции – РФ

Зеленский: Мир видит – и не может не видеть! – что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является Россия Фото: president.gov.ua

"Сегодня ровно 16 месяцев, когда российские военные полностью контролируют территорию и сооружения Запорожской АЭС. У разных государств мира есть собственные разведывательные и другие возможности, чтобы точно знать, что происходит и кто в этом виноват. Сейчас от нашей разведки мы располагаем информацией о том, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-нибудь другой сценарий. Но в любом случае мир видит – и не может не видеть! – что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является Россия. И никто другой", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что своевременной и масштабной реакции мирового сообщества на теракт оккупантов против Каховской гидроэлектростанции не было, это, по его мнению, может "вдохновлять Кремль на новое зло".

"Остановить его – это обязанность всех в мире, и никто не может остаться в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне, – подчеркнул он. – Сейчас весь мир должен осознавать, что общая безопасность полностью зависит от глобального внимания к действиям оккупантов на станции. Россия должна четко отдавать себе отчет: мир видит, к каким сценариям готовятся террористы, и мир готов реагировать. Радиация – это угроза для всех в мире, и атомная станция должна быть полностью защищена от любых радиационных инцидентов".

Президент Украины сегодня вечером сообщил, что предупредил о возможной подготовке оккупантами провокаций на ЗАЭС президента Франции Эммануэля Макрона. Перед этим предупреждение Вооруженных сил Украины о такой угрозе распространило управление стратегических коммуникаций ВСУ.