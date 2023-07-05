Языковой омбудсмен раскритиковал законопроект о статусе английского языка в Украине

Он отметил, что в решении Конституционного Суда Украины от 14 июля 2021 года говорится, что ни один гражданин Украины не обязан владеть другим языком, кроме государственного. Также там сказано, что любая угроза национальному языку означает угрозу национальной безопасности.
"Хочу верить, что вопросы укрепления украинской идентичности, как и обновление содержания украинского законодательства, будут идти рядом. В условиях полномасштабного вторжения мы увидели высокий уровень перехода граждан Украины на государственный язык как в профессиональном общении, так и в быту. Наблюдается рекордный интерес граждан других стран к изучению украинского языка, колоссальный спрос на наш культурный продукт: музыку, книгу, кино, театр. Утверждая государственный язык, мы укрепляем общество", – сказал Кремень.
Уполномоченный по защите государственного языка напомнил, что вопрос применения английского языка в Украине регулируется многими законами: "О государственной службе", "О высшем образовании", "Об образовании", "О полном общем образовании". Также он отметил, что согласно законодательству, государство уже способствует изучению языков международного общения, прежде всего английского.
"Вместе с тем, мы как европейская страна должны владеть языками стран – членов Европейского сообщества, куда подали заявку на вступление. Соответственно, и украинский будет иметь статус официального языка ЕС. Поэтому вопрос распространения украинского за рубежом – среди приоритетов и задач государства", – сказал Кремень.
Также чиновник раскритиковал инициативу замены дубляжа в кинофильмах титрованием. Он считает, что это ограничит права граждан Украины на информацию и услуги на государственном языке.
Кремень добавил: он надеется, что предложенный вариант законопроекта будет значительно доработан.
Зеленский 28 июня внес в Верховную Раду проект закона, который закрепляет статус английского языка в Украине как "языка международного общения". Документ определен как неотложный. В пояснительной записке отмечено, что евроинтеграция Украины предусматривает и признание европейских стандартов в сфере языковой политики. В то же время Украина занимает 40-е место в рейтинге из 112 стран по уровню знания английского языка. Также законопроект предусматривает, что с 2027 года англоязычные фильмы в украинских кинотеатрах будут показывать в оригинале с украинскими субтитрами.
Документ раскритиковали представители киноиндустрии. "Если не будет украинского дубляжа, не знающие английского языка будут смотреть фильмы с русским переводом", – считает украинский бизнесмен, совладелец сети кинотеатров "Планета Кино" Дмитрий Деркач.
Около 23% украинцев могут читать, писать и общаться на английском языке на бытовом или на профессиональном уровнях. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованном 23 марта. 51% респондентов отметили, что у них есть некоторые знания по английскому языку.
Для всего взрослого населения Украины единый интегральный показатель уровня владения английским языком составляет 2,86 балла по 10-балльной шкале, отметили в КМИС.