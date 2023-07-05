Языковой омбудсмен раскритиковал законопроект о статусе английского языка в Украине

Он отметил, что в решении Конституционного Суда Украины от 14 июля 2021 года говорится, что ни один гражданин Украины не обязан владеть другим языком, кроме государственного. Также там сказано, что любая угроза национальному языку означает угрозу национальной безопасности.

"Хочу верить, что вопросы укрепления украинской идентичности, как и обновление содержания украинского законодательства, будут идти рядом. В условиях полномасштабного вторжения мы увидели высокий уровень перехода граждан Украины на государственный язык как в профессиональном общении, так и в быту. Наблюдается рекордный интерес граждан других стран к изучению украинского языка, колоссальный спрос на наш культурный продукт: музыку, книгу, кино, театр. Утверждая государственный язык, мы укрепляем общество", – сказал Кремень.

Уполномоченный по защите государственного языка напомнил, что вопрос применения английского языка в Украине регулируется многими законами: "О государственной службе", "О высшем образовании", "Об образовании", "О полном общем образовании". Также он отметил, что согласно законодательству, государство уже способствует изучению языков международного общения, прежде всего английского.

"Вместе с тем, мы как европейская страна должны владеть языками стран – членов Европейского сообщества, куда подали заявку на вступление. Соответственно, и украинский будет иметь статус официального языка ЕС. Поэтому вопрос распространения украинского за рубежом – среди приоритетов и задач государства", – сказал Кремень.

Также чиновник раскритиковал инициативу замены дубляжа в кинофильмах титрованием. Он считает, что это ограничит права граждан Украины на информацию и услуги на государственном языке.

Кремень добавил: он надеется, что предложенный вариант законопроекта будет значительно доработан.