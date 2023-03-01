Курсы английского онлайн – преимущества и недостатки

Курсы английского онлайн, офлайн или самостоятельное изучение: что выбрать

Вариантов изучения английского языка есть множество – языковые школы, разговорные клубы, онлайн-платформы, игры, учебники и репетиторы.

Уже в момент выбора могут возникнуть трудности и опуститься руки.

Когда есть сомнения, можно выбрать курсы с гибридным подходом, как в школе Р12. Ознакомиться более детально с курсами английского онлайн можно по ссылке: https://p12.com.ua/ru/anglijskij-online.

Так вы попробуете сразу несколько вариантов обучения и определите самый комфортный или продолжите миксовать.

А пока разберемся в плюсах и минусах каждого из них.

Курсы английского онлайн vs офлайн

В условиях постоянных изменений важно быть мобильными и не привязанным к месту. Офлайн-занятия на курсах английского дадут вам все преимущества живого общения и атмосферы, но ограничат в выборе школы по месту работы или дома. Также на офлайн- курсах часто график стабильный и привязан к конкретной группе. Выбрав онлайн-занятия, вы можете выбрать любую школу и преподавателей, не быть привязанными к месту расположения школы, а возможно, и графику. Если выберете школу с адаптивным графиком занятий, сможете подстраивать обучение под свой режим и менять его в зависимости от планов и обстоятельств.

Несмотря на опасения начинающих студентов, современные онлайн-платформы и методы позволяют доносить весь необходимый материал по английскому языку не хуже, чем в классе.

Вы также сможете использовать разнообразные онлайн-платформы для подготовки в удобном месте в удобное время. А еще – не тратить время на дорогу и, оставаясь в комфорте, учить английский.





Курсы vs самостоятельное изучение языка

Если вы уже определились с курсами английского онлайн или офлайн, но еще сомневаетесь, нужны ли они вам, поговорим о самостоятельном обучении и кому оно подойдет. В первую очередь самостоятельное обучение – это строгая самодисциплина. Вы распоряжаетесь сами своим временем и должны четко планировать занятия по английскому языку, не пропуская их и контролируя результат. Достичь успешных результатов получится при постоянной практике и регулярных занятиях.

Но не забывайте дополнять самостоятельную работу по изучению языка разговорными клубами либо найдите человека для общения и переписки в социальных сетях. Ведь, в отличие от курсов, при самостоятельном обучении практики разговорной речи у вас не будет и вам придется ее искать самостоятельно. Также важно найти человека, который поможет исправлять ошибки и указывать на них, ведь уловить их самостоятельно будет сложно.

Если ваш уровень слишком низкий, лучше начать с комбинированных занятий в языковой школе онлайн и совмещать с самостоятельной работой. Наработав уже некую базу, вы определитесь, сможете ли продолжать учиться без помощи преподавателя или лучше комбинировать и достичь результата быстрее с постоянным контролем и помощником в виде преподавателя.