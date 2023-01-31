Верещук анонсировала разработку в Украине "стратегии сдачи экзаменов по польскому языку"

"Мы должны переходить к конкретным действиям, чтобы интегрироваться в европейское пространство. Первый шаг – изучение языков стран-соседей. И этот шаг должен быть обоюдным: поляки готовы включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку", – сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что "если для этого нужно вносить изменения в законодательство, нужно начинать этот процесс уже сегодня".

"Объединение с поляками – залог устойчивого развития и безопасности. Образование и язык – это главные инструменты, с которых начинается такое объединение", – объяснила Верещук.