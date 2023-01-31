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Верещук анонсировала разработку в Украине "стратегии сдачи экзаменов по польскому языку"

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Верещук: Объединение с поляками залог устойчивого развития и безопасности
Верещук: Объединение с поляками – залог устойчивого развития и безопасности
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

На внешнем независимом оценивании (ВНО) в Украине может появиться экзамен по польскому языку. Это следует из слов вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук на совещании 31 января, ее цитирует сайт Кабинета Министров.

"Мы должны переходить к конкретным действиям, чтобы интегрироваться в европейское пространство. Первый шаг – изучение языков стран-соседей. И этот шаг должен быть обоюдным: поляки готовы включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку", – сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что "если для этого нужно вносить изменения в законодательство, нужно начинать этот процесс уже сегодня".

"Объединение с поляками – залог устойчивого развития и безопасности. Образование и язык – это главные инструменты, с которых начинается такое объединение", – объяснила Верещук.

Контекст:

В интервью "Укринформу", опубликованном 31 декабря 2021 года, посол Украины в Польше Андрей Дещица говорил, что польский язык изучает в Украине около 100 тыс. человек.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Польша, образование, ВНО, реинтеграция, экзамен, язык
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