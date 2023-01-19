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"Высшее образование, готов к предпринимательству". Демограф составила портрет украинца-переселенца за границей

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Большинство украинцев собираются вернуться из-за рубежа, отметила демограф
Большинство украинцев собираются вернуться из-за рубежа, отметила демограф
Фото: ЕРА

Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова в интервью Forbes, опубликованном 17 января, описала среднестатистического украинца, вынужденного выехать за границу в связи с полномасштабным вторжением России.

"Мы знаем, что более двух третей – это женщины и дети, стариков относительно немного, мужчин совсем мало. 70% женщин имеют высшее образование. Эта цифра объясняется тем, что в большей степени поехали киевлянки и харьковчанки, где значительно выше уровень образования, чем где-либо по Украине. Меньше уехали из Чернигова, немного из Сум и Житомира. Большинство из среднего класса это не бедные люди, они готовы к предпринимательству", – сказала она.

Демограф отметила, что в Польше, согласно поступающим оттуда данным, многие украинцы открыли свои предприятия, так как "имелись материальные и интеллектуальные основания для этого".

"По всем данным, 90% украинцев, которые сегодня за границей, собираются вернуться. По-моему, эта цифра немного завышена. Многие уехавшие сами себе не готовы признаться в том, что они останутся там. Это происходит на волне патриотизма, которая сегодня доминирует в обществе. Анализ данных возвращения переселенцев в 20 веке после локальных войн, Первой и Второй мировых войн дают цифру 30-40% возврата. Я думаю, что в Украине будет больше, но не 90%", – объяснила Либанова.

По ее словам, об этом свидетельствует, в частности то, что "львиная доля украинцев не принимают статус беженца, а принимают статус временной защиты".

Демограф не исключила, что желающих вернуться в Украину станет меньше.

"С одной стороны, чем дольше будет продолжаться война, тем больше будут разрушены инфраструктура и экономика. Людям физически некуда будет возвращаться, работы не будет, жилья не будет. С другой стороны, люди станут адаптироваться к жизни в странах временного пребывания. Дети будут ходить в школу, детские сады или университеты, мамы отправятся на работу. Во многих странах упростили признание украинских дипломов, это очень плохой для нас сигнал", – считает Либанова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Численность постоянного населения Украины на 1 февраля 2022 года составляла (.xls) 40,96 млн человек, сообщала Государственная служба статистики.

24 февраля началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину, после чего за границу выехали миллионы украинцев.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 17 января 2023 года, с 24 февраля 2022 года из Украины выехало почти 17,7 млн человек, при этом почти 9,6 млн въехали в страну с 28 февраля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Польша, образование, война, экономика, статистика, граница, беженцы, переселенцы, вторжение, Элла Либанова, украинцы, война России против Украины, предприниматели, женщины, работа, демография, население
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