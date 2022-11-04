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Число внутренних переселенцев в Украине сопоставимо с населением нескольких крупных облцентров – Шмыгаль

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В Украине зарегистрировано 4,8 млн внутренне перемещенных лиц, отметил Шмыгаль
В Украине зарегистрировано 4,8 млн внутренне перемещенных лиц, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

С начала полномасштабного вторжения России в Украине зарегистрировано почти 3,5 млн внутренних переселенцев.

Об этом 4 ноября на заседании правительства сообщил премьер-министр Деннис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"С 24 февраля в Украине зарегистрировано почти 3,5 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Общее количество ВПЛ, зарегистрированных в Украине, составляет 4,8 млн", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что такое число ВПЛ сопоставимо с населением нескольких крупных областных центров Украины.

"Наша обязанность – позаботиться об этих людях, обеспечить их питанием, жильем, работой", – сказал глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, с начала войны власти Украины формируют продовольственные наборы, которые на местах распределяются среди переселенцев и жителей прифронтовых общин.

Кабмин в ходе заседания выделил из резервного фонда более 34 млн грн компенсации государственным и коммунальным учреждениям за безвозмездное размещение переселенцев, пишет пресс-центр правительства.

"Это позволит им рассчитаться за коммунальные услуги и дальше принимать ВПЛ, – сказал Шмыгаль. – Сейчас по всей Украине более 2 тыс. заведений открыли свои двери для 150 тыс. внутренне перемещенных лиц. С начала полномасштабной войны государство компенсировало им более 459 млн грн расходов на оплату коммунальных услуг".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/644536143718246/

Контекст:

После нападения России свои дома преимущественно на востоке и юге Украины покинули, по данным ООН, миллионы украинцев. Часть из них выехали за границу.

Для переселенцев были обустроены модульные городки, в частности – в Запорожской, Киевской, Львовской, Черновицкой и Черниговской областях.

Переселенцев в Украине также будут селить в арестованные отели и санатории, сообщили в Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в начале ноября.

Теги: Украина, правительство, переселенцы, жилье, украинцы, война России против Украины, население, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин, компенсация, питание
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