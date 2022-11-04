Число внутренних переселенцев в Украине сопоставимо с населением нескольких крупных облцентров – Шмыгаль

Об этом 4 ноября на заседании правительства сообщил премьер-министр Деннис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
"С 24 февраля в Украине зарегистрировано почти 3,5 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Общее количество ВПЛ, зарегистрированных в Украине, составляет 4,8 млн", – сказал Шмыгаль.
Он отметил, что такое число ВПЛ сопоставимо с населением нескольких крупных областных центров Украины.
"Наша обязанность – позаботиться об этих людях, обеспечить их питанием, жильем, работой", – сказал глава Кабмина.
По словам Шмыгаля, с начала войны власти Украины формируют продовольственные наборы, которые на местах распределяются среди переселенцев и жителей прифронтовых общин.
Кабмин в ходе заседания выделил из резервного фонда более 34 млн грн компенсации государственным и коммунальным учреждениям за безвозмездное размещение переселенцев, пишет пресс-центр правительства.
"Это позволит им рассчитаться за коммунальные услуги и дальше принимать ВПЛ, – сказал Шмыгаль. – Сейчас по всей Украине более 2 тыс. заведений открыли свои двери для 150 тыс. внутренне перемещенных лиц. С начала полномасштабной войны государство компенсировало им более 459 млн грн расходов на оплату коммунальных услуг".
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После нападения России свои дома преимущественно на востоке и юге Украины покинули, по данным ООН, миллионы украинцев. Часть из них выехали за границу.
Для переселенцев были обустроены модульные городки, в частности – в Запорожской, Киевской, Львовской, Черновицкой и Черниговской областях.
Переселенцев в Украине также будут селить в арестованные отели и санатории, сообщили в Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в начале ноября.