Число внутренних переселенцев в Украине сопоставимо с населением нескольких крупных облцентров – Шмыгаль

Об этом 4 ноября на заседании правительства сообщил премьер-министр Деннис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"С 24 февраля в Украине зарегистрировано почти 3,5 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Общее количество ВПЛ, зарегистрированных в Украине, составляет 4,8 млн", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что такое число ВПЛ сопоставимо с населением нескольких крупных областных центров Украины.

"Наша обязанность – позаботиться об этих людях, обеспечить их питанием, жильем, работой", – сказал глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, с начала войны власти Украины формируют продовольственные наборы, которые на местах распределяются среди переселенцев и жителей прифронтовых общин.

Кабмин в ходе заседания выделил из резервного фонда более 34 млн грн компенсации государственным и коммунальным учреждениям за безвозмездное размещение переселенцев, пишет пресс-центр правительства.

"Это позволит им рассчитаться за коммунальные услуги и дальше принимать ВПЛ, – сказал Шмыгаль. – Сейчас по всей Украине более 2 тыс. заведений открыли свои двери для 150 тыс. внутренне перемещенных лиц. С начала полномасштабной войны государство компенсировало им более 459 млн грн расходов на оплату коммунальных услуг".

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