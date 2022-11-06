В государственных и коммунальных учреждениях Украины бесплатно размещаются 150 тыс. переселенцев – Шмыгаль

"Продолжаем помогать внутренним переселенцам. Расширены возможности для получения льготной ипотеки для ВПЛ. В частности, это касается увеличения сроков и площади, на которую предоставляются льготные ссуды", – написал он.
Премьер отметил, что также дополнительные 34 млн грн направили на компенсации государственным и коммунальным учреждениям "за бесплатное размещение переселенцев".
"Сейчас в таких заведениях находятся 150 тыс. человек. С начала полномасштабной войны государство компенсировало заведениям более 459 млн грн расходов на оплату коммунальных услуг", – подчеркнул Шмыгаль.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 ноября Шмыгаль сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине зарегистрировано почти 3,5 млн внутренних переселенцев. "Общее количество ВПЛ, зарегистрированных в Украине, составляет 4,8 млн", – говорил премьер.
Свои дома преимущественно на востоке и юге Украины покинули, по данным ООН, миллионы украинцев. Часть из них выехала за границу.
Для переселенцев в Украине были обустроены в том числе модульные городки, в частности – в Запорожской, Киевской, Львовской, Черновицкой и Черниговской областях.
Переселенцев в Украине также будут селить в арестованные отели и санатории, сообщали в Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в начале ноября.