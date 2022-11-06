В государственных и коммунальных учреждениях Украины бесплатно размещаются 150 тыс. переселенцев – Шмыгаль

"Продолжаем помогать внутренним переселенцам. Расширены возможности для получения льготной ипотеки для ВПЛ. В частности, это касается увеличения сроков и площади, на которую предоставляются льготные ссуды", – написал он.

Премьер отметил, что также дополнительные 34 млн грн направили на компенсации государственным и коммунальным учреждениям "за бесплатное размещение переселенцев".

"Сейчас в таких заведениях находятся 150 тыс. человек. С начала полномасштабной войны государство компенсировало заведениям более 459 млн грн расходов на оплату коммунальных услуг", – подчеркнул Шмыгаль.

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