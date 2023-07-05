Арестович: До сентября – октября у Украины есть время давить соперника превосходящими силами

Арестович: Нам бы немножко, как сказал Залужный, авиации. Самолетиков и дальнобойных [ракет] – и было бы вообще все хорошо. Они бы крякнули Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

По его информации, уровень мотивации у оккупантов достаточный для выполнения задач, но "в целом состояние вооруженных сил РФ плачевное, потому что подвыбиты кадровые части".

"Самая у них сильная группировка была, как ни странно, единственная, сохранявшая наступательный потенциал... Это Кременная – Лиман. Они надеялись с фланга удар нанести нам и усложнить ситуацию. Там их задача – через Северский Донец бахмутовскую группировку соединить с этой и снова наступать на Краматорск и Славянск. Им не удается. Там были десантники, там были новые техники, новые танки. Но их очень мало. Это единственная оперативно-тактическая группировка. Все – она потеряла способность наступать в российской армии", – рассказал Арестович.

Сейчас оккупанты "лихорадочно создают стратегические резервы, способные изменить ситуацию на фронте в 300 км, в 500", добавил эксперт.

"Но у них первая готовность – в сентябре, по их планам. Они планы никогда не выполняли. Поэтому у нас есть до сентября, включая даже до октября, время давить их превосходящими силами. Мы их превосходим. И вот здесь бы нам немножко, как вчера сказал [главком ВСУ Валерий] Залужный, авиации. Самолетиков и дальнобойных [ракет] – и было бы вообще все хорошо. Они бы крякнули. Крякнули быстрее, оперативнее", – резюмировал Арестович.

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