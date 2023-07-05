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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: До сентября – октября у Украины есть время давить соперника превосходящими силами

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Арестович: Нам бы немножко, как сказал Залужный, авиации. Самолетиков и дальнобойных [ракет] и было бы вообще все хорошо. Они бы крякнули
Арестович: Нам бы немножко, как сказал Залужный, авиации. Самолетиков и дальнобойных [ракет] – и было бы вообще все хорошо. Они бы крякнули
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Самая сильная группировка оккупационных войск РФ на фронте была в направлении городов Лиман и Кременная Луганской области, она – единственная, которая сохраняла наступательный потенциал, но уже потеряла такую способность. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону расказал украинский военный эксперт, блогер, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его информации, уровень мотивации у оккупантов достаточный для выполнения задач, но "в целом состояние вооруженных сил РФ плачевное, потому что подвыбиты кадровые части". 

"Самая у них сильная группировка была, как ни странно, единственная, сохранявшая наступательный потенциал... Это Кременная – Лиман. Они надеялись с фланга удар нанести нам и усложнить ситуацию. Там их задача – через Северский Донец бахмутовскую группировку соединить с этой и снова наступать на Краматорск и Славянск. Им не удается. Там были десантники, там были новые техники, новые танки. Но их очень мало. Это единственная оперативно-тактическая группировка. Все – она потеряла способность наступать в российской армии", – рассказал Арестович. 

Сейчас оккупанты "лихорадочно создают стратегические резервы, способные изменить ситуацию на фронте в 300 км, в 500", добавил эксперт. 

"Но у них первая готовность – в сентябре, по их планам. Они планы никогда не выполняли. Поэтому у нас есть до сентября, включая даже до октября, время давить их превосходящими силами. Мы их превосходим. И вот здесь бы нам немножко, как вчера сказал [главком ВСУ Валерий] Залужный, авиации. Самолетиков и дальнобойных [ракет] – и было бы вообще все хорошо. Они бы крякнули. Крякнули быстрее, оперативнее", – резюмировал Арестович.  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. По информации Генштаба ВСУ на 5 июля, силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны россиян до 7,5 км на мелитопольском и бердянском направлениях, с начала наступательной операции освобождено девять населенных пунктов

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Славянск, Краматорск, Лиман, Алексей Арестович, Кременная
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