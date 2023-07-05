Арестович: Это контрнаступление не закончит войну. Возможно, нам понадобится еще второе и третье

Арестович: Мы прорвем их оборону, дойдем до моря, тут вопрос, скорее, времени и цены Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Когда мы закончим это контрнаступление, оно не закончит войну. Его не хватит. Даже в самом благоприятном варианте мы освободим все от Херсона до Бердянска, выйдем на границы Крыма, но останутся захваченный Донбасс и оккупированный Крым", – спрогнозировал Арестович.

Он подчеркнул, что считает нереальным освобождение Донбасса до осени.

"Возможно, нам понадобится второе контрнаступление, третье контрнаступление на добивание... А теперь возникает вопрос: что и когда дадут нам на второе и третье контрнаступления? Если мы дадим им [оккупантам] возможность опять девять месяцев закапываться, то даже с [западными истребителями] F-16 и [дальнобойными ракетами] ATACMS нам будет очень-очень непросто. А все потому, что им дается время", – сказал блогер.

Арестович пояснил, почему, по его мнению, украинское контрнаступление развивается не так быстро, как ожидали аналитики.

"Главная причина в том, что дали девять месяцев им закапываться. У меня на Западе был полуторамесячный тур и у меня спрашивали: "Как контрнаступление? А чего так медленно?" Я отвечал: "Так а кто дал девять месяцев закапываться? Вот они и родили три линии обороны и сплошные минные поля", – сказал блогер.

Он подчеркнул, что таких минных полей, как Россия создала на оккупированных территориях Украины, в истории войн еще не было.

Второй проблемой он назвал отсутствие боевого опыта у части украинских бригад, которые были созданы недавно и которые принимают участие в контрнаступлении.

"Они не были в бою и вынуждены зарабатывать боевой опыт в самом сложном виде боевых действий – наступлении на подготовленную оборону противника. Это оплачивается кровью. Большой. И тут даже трудно сказать, есть ли реально какой-то выход из этой ситуации. Потому что научить их где-то в другом месте сложно", – сказал Арестович.

Третьей причиной он считает отсутствие на вооружении Украины дальнобойных ракет и западной авиации.

"Мы прорвем их оборону, дойдем до моря, тут вопрос, скорее, времени и цены", – сказал Арестович.

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