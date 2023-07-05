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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Это контрнаступление не закончит войну. Возможно, нам понадобится еще второе и третье

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Арестович: Мы прорвем их оборону, дойдем до моря, тут вопрос, скорее, времени и цены
Арестович: Мы прорвем их оборону, дойдем до моря, тут вопрос, скорее, времени и цены 
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В ходе начавшегося контрнаступления силам обороны Украины не удастся освободить все захваченные российскими оккупантами регионы, для полной деоккупации территории Украины может понадобиться несколько кампаний. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал украинский военный эксперт, блогер, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Когда мы закончим это контрнаступление, оно не закончит войну. Его не хватит. Даже в самом благоприятном варианте мы освободим все от Херсона до Бердянска, выйдем на границы Крыма, но останутся захваченный Донбасс и оккупированный Крым", – спрогнозировал Арестович.

Он подчеркнул, что считает нереальным освобождение Донбасса до осени. 

"Возможно, нам понадобится второе контрнаступление, третье контрнаступление на добивание... А теперь возникает вопрос: что и когда дадут нам на второе и третье контрнаступления? Если мы дадим им [оккупантам] возможность опять девять месяцев закапываться, то даже с [западными истребителями] F-16 и [дальнобойными ракетамиATACMS нам будет очень-очень непросто. А все потому, что им дается время", – сказал блогер. 

Арестович пояснил, почему, по его мнению, украинское контрнаступление развивается не так быстро, как ожидали аналитики. 

"Главная причина в том, что дали девять месяцев им закапываться. У меня на Западе был полуторамесячный тур и у меня спрашивали: "Как контрнаступление? А чего так медленно?" Я отвечал: "Так а кто дал девять месяцев закапываться? Вот они и родили три линии обороны и сплошные минные поля", – сказал блогер. 

Он подчеркнул, что таких минных полей, как Россия создала на оккупированных территориях Украины, в истории войн еще не было. 

Второй проблемой он назвал отсутствие боевого опыта у части украинских бригад, которые были созданы недавно и которые принимают участие в контрнаступлении.

"Они не были в бою и вынуждены зарабатывать боевой опыт в самом сложном виде боевых действий – наступлении на подготовленную оборону противника. Это оплачивается кровью. Большой. И тут даже трудно сказать, есть ли реально какой-то выход из этой ситуации. Потому что научить их где-то в другом месте сложно", – сказал Арестович. 

Третьей причиной он считает отсутствие на вооружении Украины дальнобойных ракет и западной авиации. 

"Мы прорвем их оборону, дойдем до моря, тут вопрос, скорее, времени и цены", – сказал Арестович. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в опубликованном 30 июня интервью The Washington Post сказал, что его "раздражают" заявления о якобы медленном контрнаступлении Украины. "Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, делая ставки или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью… Без полного обеспечения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам "шоу", наблюдателям, но это их проблемы", – подчеркнул Залужный. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Алексей Арестович, война России против Украины, контрнаступление
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