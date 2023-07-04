Маляр о ходе контрнаступления: Рутинная работа по созданию условий для дальнейшего прорыва обороны врага

За семь дней силы обороны уничтожили 94 места скопления войск РФ – замминистра обороны Фото: Ганна Маляр / Facebook

Она перечислила количество ликвидированных объектов расположения оккупантов и их оружия.

За семь дней было уничтожено:

94 места скопления войск;

22 зенитных ракетных комплекса;

19 складов боеприпасов;

семь командных пунктов армии РФ.

"Именно такая рутинная работа создает условия для дальнейшего прорыва обороны врага", – написала замминистра обороны.