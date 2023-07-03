Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 57 авиационных ударов, силы обороны сбили три российские ракеты – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный и авиационный удары, применив 12 крылатых и зенитных управляемых ракет и восемь ударных БПЛА типа Shahed по объектам гражданской инфраструктуры. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты и восемь ударных БПЛА", – говорится в сообщении.
Кроме того, враг совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркнули в Генштабе.
В мае – июне российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз и продолжили атаки в июне.
Самая массированная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 6 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, были сбиты все 35 российских ракет.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.