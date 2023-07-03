Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 57 авиационных ударов, силы обороны сбили три российские ракеты – Генштаб ВСУ

За сутки враг совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный и авиационный удары, применив 12 крылатых и зенитных управляемых ракет и восемь ударных БПЛА типа Shahed по объектам гражданской инфраструктуры. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты и восемь ударных БПЛА", – говорится в сообщении.

Кроме того, враг совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркнули в Генштабе.