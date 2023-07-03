Силы обороны за сутки поразили 13 районов скопления оккупантов, произошло 39 боестолкновений с противником – Генштаб ВСУ

Противник сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на огневых позициях и два средства противовоздушной обороны врага.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

С начала наступления украинские войска на юге освободили 130 км² территории, также есть тактические успехи на востоке, рассказала замминистра обороны Анна Маляр 26 июня.