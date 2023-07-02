Российские оккупанты сосредоточились на четырех направлениях, идут тяжелые бои – Генштаб ВСУ

"Противник сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 28 боевых столкновений", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что атаки врага были отбиты на бахмутском направлении (в районе Миньковки и Богдановки Донецкой области), авдеевском (район Авдеевки Донецкой области) и марьинском (в окрестностях Марьинки Донецкой области).
"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Змиевки и Антоновки. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов", – отметили в Генштабе ВСУ.
По его данным, на большинстве направлений оккупанты наносят артиллерийские, минометные или авиационные удары.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.