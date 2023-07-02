Российские оккупанты сосредоточились на четырех направлениях, идут тяжелые бои – Генштаб ВСУ

За сутки произошло более 28 боестолкновений, отметили в Генштабе ВСУ Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

"Противник сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 28 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что атаки врага были отбиты на бахмутском направлении (в районе Миньковки и Богдановки Донецкой области), авдеевском (район Авдеевки Донецкой области) и марьинском (в окрестностях Марьинки Донецкой области).

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Змиевки и Антоновки. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов", – отметили в Генштабе ВСУ.

По его данным, на большинстве направлений оккупанты наносят артиллерийские, минометные или авиационные удары.

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