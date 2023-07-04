Кулеба о восприятии украинского контрнаступления на Западе: Никакого упадка духа нет, все готовы двигаться дальше

По его словам, западные чиновники в разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями украинской власти поддерживают Украину и понимают, что ситуация сложная по объективным причинам.

"Никакого упадка духа нет, все готовы двигаться дальше и предоставлять оружие, необходимое для контрнаступления. На что эти публикации действительно влияют – на публичное восприятие контрнаступления, которое абсолютно искажено с точки зрения, что оно якобы не так успешно, как надо. И дают пищу многочисленным комментаторам, которые заявляют: "Ну вот, мы же говорили, Украина не может победить". И сеется уныние", – сказал Кулеба.

По его словам, сейчас эта ситуация управляема, но если в СМИ продолжат звучать такие тезисы, они могут повлиять на общественное восприятие успехов Украины на поле боя в западных странах.