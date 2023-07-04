Кулеба о восприятии украинского контрнаступления на Западе: Никакого упадка духа нет, все готовы двигаться дальше

По его словам, западные чиновники в разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями украинской власти поддерживают Украину и понимают, что ситуация сложная по объективным причинам.
"Никакого упадка духа нет, все готовы двигаться дальше и предоставлять оружие, необходимое для контрнаступления. На что эти публикации действительно влияют – на публичное восприятие контрнаступления, которое абсолютно искажено с точки зрения, что оно якобы не так успешно, как надо. И дают пищу многочисленным комментаторам, которые заявляют: "Ну вот, мы же говорили, Украина не может победить". И сеется уныние", – сказал Кулеба.
По его словам, сейчас эта ситуация управляема, но если в СМИ продолжат звучать такие тезисы, они могут повлиять на общественное восприятие успехов Украины на поле боя в западных странах.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные освободили ряд населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью, опубликованном 21 июня, что контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем хотелось бы, но власти страны оценивают его ход положительно.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в опубликованном 30 июня интервью The Washington Post сказал, что его раздражают заявления о якобы "медленном" контрнаступлении Украины. "Это не шоу. Каждый день, каждый метр дается кровью… Без полного обеспечения эти планы вообще неосуществимы", – подчеркнул он.