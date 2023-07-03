Силы обороны Украины вели контрнаступление на шести участках фронта, на некоторых достигли успехов – ISW

Cилы обороны за неделю деоккупировали более 37 км² территории на востоке и юге Украины, отметили в Минобороны 3 июля Фото: EPA

Отмечается, что на некоторых из них украинские военные добились успехов.

По сообщениям российского минобороны и ряда других источников, силы обороны Украины наступали на лиманском направлении, в районе Бахмута Донецкой области, вдоль линии фронта Авдеевка – Донецк, на западе Донецкой области, на админгранице между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области, указал ISW.

"Некоторые российские источники продолжают описывать эти украинские контрнаступательные операции как менее масштабные тактические операции, чем предыдущие украинские контрнаступательные операции", – говорится в оперативном анализе.

В Минобороны Украины заявили 3 июля, что силы обороны за неделю деоккупировали более 37 км² территории на востоке и юге страны. В частности, украинские войска продвигаются на бахмутском направлении, а также ведут наступательные операции на мелитопольском и бердянском направлениях, где имеют успех, подчеркнули в ведомстве.