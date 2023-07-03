Силы обороны Украины вели контрнаступление на шести участках фронта, на некоторых достигли успехов – ISW

Отмечается, что на некоторых из них украинские военные добились успехов.
По сообщениям российского минобороны и ряда других источников, силы обороны Украины наступали на лиманском направлении, в районе Бахмута Донецкой области, вдоль линии фронта Авдеевка – Донецк, на западе Донецкой области, на админгранице между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области, указал ISW.
"Некоторые российские источники продолжают описывать эти украинские контрнаступательные операции как менее масштабные тактические операции, чем предыдущие украинские контрнаступательные операции", – говорится в оперативном анализе.
В Минобороны Украины заявили 3 июля, что силы обороны за неделю деоккупировали более 37 км² территории на востоке и юге страны. В частности, украинские войска продвигаются на бахмутском направлении, а также ведут наступательные операции на мелитопольском и бердянском направлениях, где имеют успех, подчеркнули в ведомстве.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
С начала наступления украинские войска на юге освободили 130 км² территории, также есть тактические успехи на востоке, рассказала замминистра обороны Анна Маляр 26 июня.