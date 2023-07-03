Силы обороны за неделю деоккупировали более 37 км² территории на востоке и юге Украины – Минобороны

"Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои, – написала Маляр. – За прошлую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на 9 км²".

По словам замминистра обороны, оккупанты на востоке вдвое увеличили количество обстрелов: на позапрошлой неделе было 6457, а на прошлой – 11 753 обстрела.

"На юге силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, а именно вели наступательные действия на направлениях Новодаровка, Приютное; Новоданиловка, Работино; Новоселка, Старомайорское, имели успех", – подчеркнула Маляр.

Всего за прошлую неделю на юге увеличены освобожденные территории на 28,4 км², добавила замминистра.

"В общем освобожденная площадь на юге составляет 158,4 км²", – резюмировала Маляр.