Силы обороны за неделю деоккупировали более 37 км² территории на востоке и юге Украины – Минобороны

"Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои, – написала Маляр. – За прошлую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на 9 км²".
По словам замминистра обороны, оккупанты на востоке вдвое увеличили количество обстрелов: на позапрошлой неделе было 6457, а на прошлой – 11 753 обстрела.
"На юге силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, а именно вели наступательные действия на направлениях Новодаровка, Приютное; Новоданиловка, Работино; Новоселка, Старомайорское, имели успех", – подчеркнула Маляр.
Всего за прошлую неделю на юге увеличены освобожденные территории на 28,4 км², добавила замминистра.
"В общем освобожденная площадь на юге составляет 158,4 км²", – резюмировала Маляр.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
С начала наступления украинские войска на юге освободили 130 км² территории, также есть тактические успехи на востоке, рассказала Маляр 26 июня.