Кулеба назвал три основные трудности контрнаступления Украины

"Во-первых, заминированные территории. Иногда нашим солдатам приходится проползать по 200–300 метров в день, чтобы расчистить коридор для наступающих войск. Второе препятствие – российские линии обороны, укрепленные бетоном и сталью. Третье – господство России в воздухе. Нашим силам на земле не хватает противовоздушных средств", – сказал он.

Кулеба отметил, что много кто комментирует ход контрнаступления и говорит, что оно медленно идет, но для Украины это ежедневные усилия и человеческие жизни.

"Самое главное, что, несмотря ни на что, мы прогрессируем", – отметил министр.