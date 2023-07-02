Кулеба назвал три основные трудности контрнаступления Украины

"Во-первых, заминированные территории. Иногда нашим солдатам приходится проползать по 200–300 метров в день, чтобы расчистить коридор для наступающих войск. Второе препятствие – российские линии обороны, укрепленные бетоном и сталью. Третье – господство России в воздухе. Нашим силам на земле не хватает противовоздушных средств", – сказал он.
Кулеба отметил, что много кто комментирует ход контрнаступления и говорит, что оно медленно идет, но для Украины это ежедневные усилия и человеческие жизни.
"Самое главное, что, несмотря ни на что, мы прогрессируем", – отметил министр.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные освободили ряд населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью, опубликованном 21 июня, что контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем хотелось бы, но власти страны оценивают его ход положительно.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в опубликованном 30 июня интервью The Washington Post сказал, что его раздражают заявления о якобы "медленном" контрнаступлении Украины. "Это не шоу. Каждый день, каждый метр дается кровью… Без полного обеспечения эти планы вообще неосуществимы", – подчеркнул он.