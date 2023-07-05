С начала контрнаступления силы обороны освободили 160 км², на некоторых направлениях продвинулись на 7,5 км – Генштаб ВСУ

"В общем, с начала наступательной операции силами обороны Украины освобождено девять населенных пунктов. При этом мы вернули под контроль почти 160 км² украинской земли", – уточнил он.
Что касается протяженности так называемой горячей линии соприкосновения, то она сейчас превышает 1200 км, добавил Громов. Речь о непосредственной линии соприкосновения с противником в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия.
При этом Громов отметил, что нельзя забывать о северных границах с Беларусью и РФ, откуда россияне ведут постоянные ракетно-артиллерийские обстрелы. Там также фиксируют деятельность диверсионно-разведывательных сил и сохраняется угроза военного вторжения.
"А также об участке морского побережья в Одесской и Николаевской областях, где, несмотря на снижение военно-морского потенциала противника, мы не можем полностью исключать его десантных возможностей. Плюс – граница с Приднестровьем, где Россия удерживает ограниченную группировку войск. Поэтому в целом такая линия может составлять около 3800 км", – отметил замначальника Генштаба.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в опубликованном 30 июня интервью The Washington Post сказал, что его "раздражают" заявления о якобы медленном контрнаступлении Украины. "Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, делая ставки или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью… Без полного обеспечения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам "шоу", наблюдателям, но это их проблемы", – подчеркнул Залужный.