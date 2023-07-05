С начала контрнаступления силы обороны освободили 160 км², на некоторых направлениях продвинулись на 7,5 км – Генштаб ВСУ

"В общем, с начала наступательной операции силами обороны Украины освобождено девять населенных пунктов. При этом мы вернули под контроль почти 160 км² украинской земли", – уточнил он.

Что касается протяженности так называемой горячей линии соприкосновения, то она сейчас превышает 1200 км, добавил Громов. Речь о непосредственной линии соприкосновения с противником в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия.

При этом Громов отметил, что нельзя забывать о северных границах с Беларусью и РФ, откуда россияне ведут постоянные ракетно-артиллерийские обстрелы. Там также фиксируют деятельность диверсионно-разведывательных сил и сохраняется угроза военного вторжения.

"А также об участке морского побережья в Одесской и Николаевской областях, где, несмотря на снижение военно-морского потенциала противника, мы не можем полностью исключать его десантных возможностей. Плюс – граница с Приднестровьем, где Россия удерживает ограниченную группировку войск. Поэтому в целом такая линия может составлять около 3800 км", – отметил замначальника Генштаба.