"Мы еще не задействовали весь свой потенциал". Сырский заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану

На вопрос журналистки, как долго будет продолжаться война, Сырский ответил: "Не знаю" Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

“Пока все развивается по планам, которые были составлены и утверждены”, – отметил Сырский.

По его словам, со стороны союзников Украины нет попыток давления, чтобы ускорить наступательные действия ВСУ.

“У нас нет такого, чтобы нас кто-то подталкивал. Есть мое желание, есть желание моих подчиненных. Мы понимаем, что нам хочется сегодня выйти, например, на какой-то рубеж. Но я поэтому и бываю все время [с визитами на передовой] в войсках и понимаю: одно дело, когда ты где-то в спокойном месте это решил, а другое дело – это практически выполнить в условиях безумного сопротивления противника”, – подчеркнул Сырский.

На вопрос журналистки, как долго будет продолжаться война, он ответил: "Не знаю".

"Главное, что мы еще не задействовали весь свой потенциал", – резюмировал командующий Сухопутными войсками.