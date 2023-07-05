"Мы еще не задействовали весь свой потенциал". Сырский заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану

“Пока все развивается по планам, которые были составлены и утверждены”, – отметил Сырский.
По его словам, со стороны союзников Украины нет попыток давления, чтобы ускорить наступательные действия ВСУ.
“У нас нет такого, чтобы нас кто-то подталкивал. Есть мое желание, есть желание моих подчиненных. Мы понимаем, что нам хочется сегодня выйти, например, на какой-то рубеж. Но я поэтому и бываю все время [с визитами на передовой] в войсках и понимаю: одно дело, когда ты где-то в спокойном месте это решил, а другое дело – это практически выполнить в условиях безумного сопротивления противника”, – подчеркнул Сырский.
На вопрос журналистки, как долго будет продолжаться война, он ответил: "Не знаю".
"Главное, что мы еще не задействовали весь свой потенциал", – резюмировал командующий Сухопутными войсками.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в опубликованном 30 июня интервью The Washington Post сказал, что его "раздражают" заявления о якобы медленном контрнаступлении Украины. "Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, делая ставки или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью… Без полного обеспечения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам "шоу", наблюдателям, но это их проблемы", – подчеркнул Залужный.