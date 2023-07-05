Оккупанты замалчивают вспышку холеры в Херсонской области и проводят скрытую вакцинацию коллаборантов – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, во временно оккупированных Скадовске и Геническе фиксируется увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями. По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры.

"Оккупационные так называемые власти не признают увеличения количества заболеваемости, пытаются скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, начали скрытую вакцинацию от холеры представителей так называемых администраций и их ближайшего окружения", – говорится в сообщении.

Контекст:

Ночью 6 июня войска РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской.

В Херсонской области была объявлена эвакуация. На оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

17 июня стало известно, что российские оккупанты не пустили представителей ООН на затопленные территории левобережья Херсонской области.

Вечером 20 июня в МВД Украины сообщали, что в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС на подконтрольном Украине правобережье погиб 21 человек, в том числе пять – из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили ранения, из них 16 – ликвидаторы.

СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.