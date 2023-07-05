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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты замалчивают вспышку холеры в Херсонской области и проводят скрытую вакцинацию коллаборантов – Генштаб ВСУ

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Ночью 6 июня войска РФ подорвали Каховскую ГЭС
Ночью 6 июня войска РФ подорвали Каховскую ГЭС
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Российские оккупанты пытаются скрыть информацию о вспышке холеры в Херсонской области после подрыва ими Каховской ГЭС. Об этом 5 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, во временно оккупированных Скадовске и Геническе фиксируется увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями. По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры.

"Оккупационные так называемые власти не признают увеличения количества заболеваемости, пытаются скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, начали скрытую вакцинацию от холеры представителей так называемых администраций и их ближайшего окружения", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02DBDrfJzbJbbu8HpJDSFZ98z8T3wmJRN7FWXbxQ9eFmyjbhTAjiRd9anExqnQ2ovwl

Контекст:

Ночью 6 июня войска РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской. 

В Херсонской области была объявлена эвакуация. На оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

17 июня стало известно, что российские оккупанты не пустили представителей ООН на затопленные территории левобережья Херсонской области.

Вечером 20 июня в МВД Украины сообщали, что в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС на подконтрольном Украине правобережье погиб 21 человек, в том числе пять – из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили ранения, из них 16 – ликвидаторы.

СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Геническ, Скадовск, ГЭС, война России против Украины, холера, российские оккупанты, подрыв Каховской ГЭС
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