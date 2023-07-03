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Ермак опубликовал фото реки Днепр в районе Днепровской ГЭС после подрыва РФ Каховской ГЭС

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Днепровская ГЭС пятая ступень каскада гидроэлектростанций на реке Днепр, расположена в Запорожье
Днепровская ГЭС – пятая ступень каскада гидроэлектростанций на реке Днепр, расположена в Запорожье
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в Telegram фото реки Днепр в районе Днепровской ГЭС после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

"Не замечать этого невозможно. Молчать об этом тоже нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов – это преступление против нынешних и будущих поколений, – написал руководитель ОПУ. – Россия будет отвечать, их поколения за все заплатят и это станет уроком для всей российской нации".

Днепровская ГЭС – пятая ступень каскада гидроэлектростанций на реке Днепр, расположена в Днепровском районе Запорожья. Каховская ГЭС – последняя ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций.

Как видно на фото, Днепр после российского теракта обмелел, люди перемещаются пешком на остров посреди реки.

Прямые убытки Украины из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС составляют более $2 млрд, проинформировали в Минэкономики 30 июня.

По данным Херсонской ОВА на 12 июня, ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции составляла более $1,64 млрд.

Контекст:

Ночью 6 июня войска РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской. 

В Херсонской области была объявлена эвакуация. На оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

17 июня стало известно, что российские оккупанты не пустили представителей ООН на затопленные территории левобережья Херсонской области.

Вечером 20 июня в МВД Украины сообщали, что в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС на подконтрольном Украине правобережье погиб 21 человек, в том числе пять – из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили ранения, из них 16 – ликвидаторы.

По состоянию на 28 июня на правобережье Херсонской области подтопленными оставались два дома, проинформировал в эфире национального телемарафона глава ОВА Александр Прокудин. Видеозапись опубликована на YouTube-канале "Факти ICTV".

СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.

Теги: теракт, Запорожье, ГЭС, война России против Украины, река Днепр, Офис президента Украины, ДнепроГЭС, Андрей Ермак, российские оккупанты, подрыв Каховской ГЭС
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