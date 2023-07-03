Ермак опубликовал фото реки Днепр в районе Днепровской ГЭС после подрыва РФ Каховской ГЭС

"Не замечать этого невозможно. Молчать об этом тоже нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов – это преступление против нынешних и будущих поколений, – написал руководитель ОПУ. – Россия будет отвечать, их поколения за все заплатят и это станет уроком для всей российской нации".

Днепровская ГЭС – пятая ступень каскада гидроэлектростанций на реке Днепр, расположена в Днепровском районе Запорожья. Каховская ГЭС – последняя ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций.

Как видно на фото, Днепр после российского теракта обмелел, люди перемещаются пешком на остров посреди реки.

Прямые убытки Украины из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС составляют более $2 млрд, проинформировали в Минэкономики 30 июня.

По данным Херсонской ОВА на 12 июня, ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции составляла более $1,64 млрд.