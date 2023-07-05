Украинские военные за сутки поразили 14 районов скопления оккупантов, произошло 40 боевых столкновений с противником – Генштаб ВСУ

Противник сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, три удара – по зенитным ракетным комплексам и один – по пункту управления врага.
Также силы обороны уничтожили пять российских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, четыре склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.