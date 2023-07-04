Диверсанты РФ пытались проникнуть в Украину на северском и слобожанском направлениях, понесли потери – Генштаб ВСУ

"На северском и слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки предпринял неудачные попытки проникновения ДРГ через госграницу Украины, понес потери и отступил. Для прикрытия отхода ДРГ применил ствольную и реактивную артиллерию", – говорится в сообщении.
В то же время на этих направлениях, по данным Генштаба ВСУ, враг за текущие сутки обстрелял из минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов, в частности: Карповичи, Михальчину Слободу Черниговской области; Середину-Буду, Волковку Сумской области; Одноробовку, Уды, Волчанск, Охримовку и Землянки Харьковской области.
4 июля оперативное командование "Север" ВСУ сообщило, что в Сумской области при попытке оккупантов проникнуть на территорию региона погибли двое мирных жителей, еще один местный получил ранение.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.
В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары.
29 июня 2023 года командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал эвакуироваться всех жителей приграничных районов Сумской области.