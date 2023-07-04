Диверсанты РФ пытались проникнуть в Украину на северском и слобожанском направлениях, понесли потери – Генштаб ВСУ

"На северском и слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки предпринял неудачные попытки проникновения ДРГ через госграницу Украины, понес потери и отступил. Для прикрытия отхода ДРГ применил ствольную и реактивную артиллерию", – говорится в сообщении.

В то же время на этих направлениях, по данным Генштаба ВСУ, враг за текущие сутки обстрелял из минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов, в частности: Карповичи, Михальчину Слободу Черниговской области; Середину-Буду, Волковку Сумской области; Одноробовку, Уды, Волчанск, Охримовку и Землянки Харьковской области.

4 июля оперативное командование "Север" ВСУ сообщило, что в Сумской области при попытке оккупантов проникнуть на территорию региона погибли двое мирных жителей, еще один местный получил ранение.