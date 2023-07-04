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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли гражданских при попытке проникновения в Сумскую область, два человека погибло, еще один ранен – ОК "Север"

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Россияне открыли огонь по гражданским с целью запугивания, отметили в ОК "Север"
Россияне открыли огонь по гражданским с целью запугивания, отметили в ОК "Север"
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook

В результате попытки проникновения российских оккупантов в Сумскую область есть погибшие и раненые среди гражданских. Об этом 4 июля в Facebook проинформировало ОК "Север" ВСУ.

"Российские войска совершили очередной террористический акт по отношению к местному населению Сумской области. 3 июля стало известно о гибели двух жителей приграничного населенного пункта и ранении еще одного в результате попытки проникновения врага на территорию нашего государства. Не достигнув цели, враг в своей привычной манере открывает огонь по гражданскому населению с целью запугивания", – сказано в сообщении.

Украинские военные в очередной раз призвали жителей приграничных территорий эвакуироваться из опасных районов и населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости к врагу.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/pfbid0QAaCk4tNs56iqrLEaBzKQAZbFnUrLuHLV3MqqhkeCVSRK6QPnNsxHBWgMJHphjAVl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.

В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары.

29 июня 2023 года командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал эвакуироваться всех жителей приграничных районов Сумской области.

Теги: Украина, Сумская область, обстрелы, война России против Украины, погибшие, ранение, российские оккупанты
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