Оккупанты обстреляли гражданских при попытке проникновения в Сумскую область, два человека погибло, еще один ранен – ОК "Север"

"Российские войска совершили очередной террористический акт по отношению к местному населению Сумской области. 3 июля стало известно о гибели двух жителей приграничного населенного пункта и ранении еще одного в результате попытки проникновения врага на территорию нашего государства. Не достигнув цели, враг в своей привычной манере открывает огонь по гражданскому населению с целью запугивания", – сказано в сообщении.
Украинские военные в очередной раз призвали жителей приграничных территорий эвакуироваться из опасных районов и населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости к врагу.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.
В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары.
29 июня 2023 года командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал эвакуироваться всех жителей приграничных районов Сумской области.