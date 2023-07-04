Оккупанты обстреляли гражданских при попытке проникновения в Сумскую область, два человека погибло, еще один ранен – ОК "Север"

Россияне открыли огонь по гражданским с целью запугивания, отметили в ОК "Север" Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook

"Российские войска совершили очередной террористический акт по отношению к местному населению Сумской области. 3 июля стало известно о гибели двух жителей приграничного населенного пункта и ранении еще одного в результате попытки проникновения врага на территорию нашего государства. Не достигнув цели, враг в своей привычной манере открывает огонь по гражданскому населению с целью запугивания", – сказано в сообщении.

Украинские военные в очередной раз призвали жителей приграничных территорий эвакуироваться из опасных районов и населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости к врагу.