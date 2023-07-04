В Донецкой области оккупанты напиваются и издеваются над гражданским населением – Генштаб ВСУ

"Во временно оккупированном населенном пункте Малоянисоль Донецкой области отмечено размещение подразделения российских оккупационных войск. Российские захватчики продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "оккупанты почти постоянно употребляют алкогольные напитки и в нетрезвом состоянии издеваются над гражданскими жителями, наносят им телесные повреждения, занимаются мародерством".

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений, захватив впоследствии Мариуполь и его пригороды.