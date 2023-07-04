Оккупанты сосредоточили усилия на четырех направлениях, за сутки было более 40 боестолкновений – Генштаб ВСУ

"Противник сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что на купянском и лиманском направлениях оккупанты активно наносили авиаудары.
"При этом наши защитники успешно отбили семь атак противника в районах южнее Новоселовского, Нововодяного, западнее Дибровы Луганской области и северо-восточнее Серебрянского лесничества и неподалеку от Веселого Донецкой области... На бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили девять атак противника в районах Григоровки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области", – говорится в сообщении.
На марьинском направлении украинские военные отбили 15 атак оккупантов в районе Марьинки.
"На шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополья Донецкой области", – сообщили в Генштабе.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава войск РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три зенитно-ракетных комплекса, два района сосредоточения живой силы, 26 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию радиоэлектронной борьбы врага.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.