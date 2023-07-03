РФ безуспешно пыталась наступать в районе Бахмута и Марьинки, за сутки – более 30 боестолкновений – Генштаб ВСУ

В течение суток российские оккупанты били по Украине тремя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 и 20 иранскими дронами типа Shahed. Удары пришлись по гражданским инфраструктурным объектам в Сумской, Донецкой и Запорожской областях.
В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил уничтожено 14 ударных БпЛА типа Shahed.
Кроме того, россияне нанесли 44 авиационных удара и совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
На протяжении суток произошло более 30 боевых столкновений. Россияне вели обстрелы на северском, слобожанском, купянском, лиманском, авдеевском, марьинском, бахмутском, шахтерском, запорожском и херсонском направлениях.
Также на бахмутском направлении РФ безуспешно пыталась наступать юго-восточнее Орехово-Васильевки и западнее Бахмута. А на марьинском направлении силы обороны отбили все 14 атак россиян в районе города Марьинка.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.