Оккупанты 3 июля нанесли по Украине 56 авиаударов и совершили 77 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

"По уточненной информации, за прошедшие сутки российские оккупанты применили три зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и 22 иранских ударных БПЛА типа Shahed по гражданским инфраструктурным объектам в Сумской, Донецкой и Запорожской областях", – говорится в сообщении.
Украинские военные уничтожили 16 Shahed.
"В целом враг нанес 56 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения и разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, многоэтажек и частных жилых домов", – проинформировали в Генштабе.
В ночь на 4 июля РФ нанесла очередной удар дронами Shahed, информация о последствиях уточняется.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", – добавили в Генштабе.
В мае – июне российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз и продолжили атаки в июне.
Самая массированная ракетная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 6 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, были сбиты все 35 российских ракет.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.
За неделю с 21-го по 27 июня оккупанты в 1,6 раза увеличили количество ракетных ударов по Украине и в 1,4 раза – количество примененных дронов-камикадзе, сообщал Military Media Center при Минобороны Украины.