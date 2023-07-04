Оккупанты 3 июля нанесли по Украине 56 авиаударов и совершили 77 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

"По уточненной информации, за прошедшие сутки российские оккупанты применили три зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и 22 иранских ударных БПЛА типа Shahed по гражданским инфраструктурным объектам в Сумской, Донецкой и Запорожской областях", – говорится в сообщении.

Украинские военные уничтожили 16 Shahed.

"В целом враг нанес 56 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения и разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, многоэтажек и частных жилых домов", – проинформировали в Генштабе.

В ночь на 4 июля РФ нанесла очередной удар дронами Shahed, информация о последствиях уточняется.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", – добавили в Генштабе.



