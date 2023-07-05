Украинская армия закрепляется на новых рубежах на бахмутском, мелитопольском и бердянском направлениях – Генштаб ВСУ

"Противник и далее сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что враг безуспешно пытался наступать на купянском направлении (южнее Новоселовского Луганской области), авдеевском (в районе Авдеевки), лиманском (западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области), марьинском (в районе Марьинки).
"На бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Вместе с тем, украинские воины, продолжающие вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", – рассказали в ВСУ.
На запорожском и херсонском направлениях, по данным Генштаба, враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск, на многих направлениях использует авиацию и ведет огонь из артиллерии и минометов.
"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.