Украинская армия закрепляется на новых рубежах на бахмутском, мелитопольском и бердянском направлениях – Генштаб ВСУ

За сутки на четырех направлениях произошло 30 боестолкновений, отметили в Генштабе ВСУ Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

"Противник и далее сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что враг безуспешно пытался наступать на купянском направлении (южнее Новоселовского Луганской области), авдеевском (в районе Авдеевки), лиманском (западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области), марьинском (в районе Марьинки).

"На бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Вместе с тем, украинские воины, продолжающие вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", – рассказали в ВСУ.

На запорожском и херсонском направлениях, по данным Генштаба, враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск, на многих направлениях использует авиацию и ведет огонь из артиллерии и минометов.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – объяснили в Генштабе ВСУ.