Оккупанты переоборудуют детские лагеря на оккупированных территориях под военные госпитали – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты продолжают нарушение норм международного гуманитарного права и использования детских учреждений временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в населенном пункте Макарово Луганской области на территории детского оздоровительного лагеря российские военнослужащие обустроили военный госпиталь, где находится более 100 раненых оккупантов", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, на всей территории лагеря рассредоточена российская военная техника и блокпосты. В непосредственной близости находятся жилые дома.
"Похожая ситуация в Лимане Луганской области, где российские оккупанты переоборудовали под военный госпиталь детский оздоровительный лагерь "Елка", в котором на лечении также находится более 100 раненых захватчиков. Территория лагеря используется для хранения военной техники", – проинформировали в пресс-центре.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.