Оккупанты переоборудуют детские лагеря на оккупированных территориях под военные госпитали – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты продолжают нарушение норм международного гуманитарного права и использования детских учреждений временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в населенном пункте Макарово Луганской области на территории детского оздоровительного лагеря российские военнослужащие обустроили военный госпиталь, где находится более 100 раненых оккупантов", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на всей территории лагеря рассредоточена российская военная техника и блокпосты. В непосредственной близости находятся жилые дома.

"Похожая ситуация в Лимане Луганской области, где российские оккупанты переоборудовали под военный госпиталь детский оздоровительный лагерь "Елка", в котором на лечении также находится более 100 раненых захватчиков. Территория лагеря используется для хранения военной техники", – проинформировали в пресс-центре.