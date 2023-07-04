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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты переоборудуют детские лагеря на оккупированных территориях под военные госпитали – Генштаб ВСУ

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В Генштабе отметили, что оккупанты нарушают международное право
В Генштабе отметили, что оккупанты нарушают международное право
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты обустроили военный госпиталь на территории детского лагеря в Луганской области. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 4 июля.

"Российские оккупанты продолжают нарушение норм международного гуманитарного права и использования детских учреждений временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в населенном пункте Макарово Луганской области на территории детского оздоровительного лагеря российские военнослужащие обустроили военный госпиталь, где находится более 100 раненых оккупантов", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на всей территории лагеря рассредоточена российская военная техника и блокпосты. В непосредственной близости находятся жилые дома.

"Похожая ситуация в Лимане Луганской области, где российские оккупанты переоборудовали под военный госпиталь детский оздоровительный лагерь "Елка", в котором на лечении также находится более 100 раненых захватчиков. Территория лагеря используется для хранения военной техники", – проинформировали в пресс-центре.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02pkdwwHKJ5eZcJc9FQ6u2pJAfj4vkxsmmVQTVdqqNbJFGN4KTPEKy7wywg3ATtH9ol

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Генштаб ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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