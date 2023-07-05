Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины два ракетных и 47 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

Также враг нанес ракетные удары по Первомайскому и Белому Колодезю Харьковской области.

Помимо этого, зафиксировано 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак пострадали мирные жители, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт", – говорится в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, отметили в Генштабе.

Контекст:

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.

Самая массированная ракетная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 6 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, были сбиты все 35 российских ракет.

По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.

За неделю с 21-го по 27 июня оккупанты в 1,6 раза увеличили количество ракетных ударов по Украине и в 1,4 раза – количество примененных дронов-камикадзе, сообщал Military Media Center при Минобороны Украины.