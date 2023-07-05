У ВСУ есть успехи на бахмутском направлении в районе Клещиевки – спикер Генштаба

"В районе Клещиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал Ковалев.

Он уточнил, что противник оказывает сильное сопротивление, применяет резервы, несет большие потери. Продолжаются тяжелые бои.

Спикер добавил, что ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на лиманском, авдеевском и марьинском направлениях.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.