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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны продвигаются на бахмутском направлении – Череватый

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29 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что под Бахмутом силы обороны Украины перехватили инициативу
29 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что под Бахмутом силы обороны Украины перехватили инициативу
Фото: EPA

Силы обороны Украины продолжают продвижение на бахмутском направлении. Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона 2 июля, трансляцию вел канал "1+1".

"Мы имеем продвижение на бахмутском направлении. Там идет боевая работа по флангам, идет давление на врага. После анализа и верификации мы предоставим подробные данные по территории, которую удалось освободить", – сказал он.

По словам Череватого, на этом направлении за сутки произошло 23 боестолкновения, оккупанты совершили 444 обстрела из ствольной и реактивной артиллерии и сделали пять авианалетов. В ходе боев уничтожено 116 оккупантов, 199 ранены.

Он отметил, что после отвода с бахмутского направления наемников российской частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией, Украина перехватила инициативу на этом направлении.

"Если брать в ретроспективе, то в динамичных агрессивных боях враг применял необычную для ХХІ века тактику забрасывания "мясными штурмами", если говорить более научно – экстенсивного использования личного состава... Мы, по сути, лишили их боеспособности, заставили свернуть свои подразделения и выйти, перехватили инициативу. И если 10 месяцев враг атаковал нас, сейчас мы жмем врага, но жмем совсем противоположной тактикой. Мы, наоборот, максимально используем все достижения нашей и мировой военной науки, максимально применяем беспилотные аппараты, разведку, высокоточные системы [...] и шаг за шагом, без авральных действий, которые могут привести к большим потерям личного состава, мы продвигаемся и, в принципе, выполняем поставленные задачи по напору на врага", – сказал Череватый.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват города РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев. Большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Россия не захватила Бахмут, но он полностью разрушен – там нет уцелевших зданий, "лишь земля и много мертвых россиян", подчеркнул 21 мая 2023 года президент Украины Владимир Зеленский.

29 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что под Бахмутом силы обороны Украины перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, война России против Украины, Бахмут, Сергей Череватый
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