Силы обороны продвигаются на бахмутском направлении – Череватый

"Мы имеем продвижение на бахмутском направлении. Там идет боевая работа по флангам, идет давление на врага. После анализа и верификации мы предоставим подробные данные по территории, которую удалось освободить", – сказал он.

По словам Череватого, на этом направлении за сутки произошло 23 боестолкновения, оккупанты совершили 444 обстрела из ствольной и реактивной артиллерии и сделали пять авианалетов. В ходе боев уничтожено 116 оккупантов, 199 ранены.

Он отметил, что после отвода с бахмутского направления наемников российской частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией, Украина перехватила инициативу на этом направлении.

"Если брать в ретроспективе, то в динамичных агрессивных боях враг применял необычную для ХХІ века тактику забрасывания "мясными штурмами", если говорить более научно – экстенсивного использования личного состава... Мы, по сути, лишили их боеспособности, заставили свернуть свои подразделения и выйти, перехватили инициативу. И если 10 месяцев враг атаковал нас, сейчас мы жмем врага, но жмем совсем противоположной тактикой. Мы, наоборот, максимально используем все достижения нашей и мировой военной науки, максимально применяем беспилотные аппараты, разведку, высокоточные системы [...] и шаг за шагом, без авральных действий, которые могут привести к большим потерям личного состава, мы продвигаемся и, в принципе, выполняем поставленные задачи по напору на врага", – сказал Череватый.