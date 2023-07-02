Помощь от Фонда Рината Ахметова начали получать переселенцы из Бахмута

"В составе наборов – продукты первой необходимости, являющиеся весомой поддержкой для семей в непростой жизненный период: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.

В ближайшие недели будет завершена передача более 30 тыс. наборов для переселенцев из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин, отметили в Фонде. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".