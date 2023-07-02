Помощь от Фонда Рината Ахметова начали получать переселенцы из Бахмута

"В составе наборов – продукты первой необходимости, являющиеся весомой поддержкой для семей в непростой жизненный период: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.
В ближайшие недели будет завершена передача более 30 тыс. наборов для переселенцев из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин, отметили в Фонде. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват города РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев. Большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Россия не захватила Бахмут, но он полностью разрушен – там нет уцелевших зданий, "лишь земля и много мертвых россиян", подчеркнул 21 мая 2023 года президент Украины Владимир Зеленский.
29 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что под Бахмутом силы обороны Украины перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом.