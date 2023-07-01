"Воюют за Украину против российского зла". Ермак сообщил о гибели двух добровольцев из Грузии

"Война, к сожалению, – это потери. Мы теряем наших героев, а также добровольцев, воюющих за Украину против российского зла. Такими были ветераны российско-грузинской войны 2008 года Малхаз Квижинадзе и Джони Одишвили, сражавшиеся в рядах сил обороны", – написал он.

Глава Офиса президента отметил, что Одишвили погиб под Бахмутом Донецкой области, а Квижинадзе – в Луганской области.

"Самолет с телами погибших прибыл в Грузию, где героев похоронят", – сообщил Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Добровольцы из Грузии уже погибали в войне РФ против Украины. В частности, в декабре 2022 года посольство Украины в Грузии сообщило о смерти под Бахмутом пятерых грузин, которые воевали в составе 57-й бригады Вооруженных сил Украины.