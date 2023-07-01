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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Воюют за Украину против российского зла". Ермак сообщил о гибели двух добровольцев из Грузии

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В Украине уже погибали граждане Грузии, воевавшие в ВСУ
В Украине уже погибали граждане Грузии, воевавшие в ВСУ
Фото: ЕРА (архив)

На Донбассе, защищая Украину от страны-агрессора России, погибли два добровольца из Грузии. Об этом сообщил 1 июля в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Война, к сожалению, – это потери. Мы теряем наших героев, а также добровольцев, воюющих за Украину против российского зла. Такими были ветераны российско-грузинской войны 2008 года Малхаз Квижинадзе и Джони Одишвили, сражавшиеся в рядах сил обороны", – написал он.

Глава Офиса президента отметил, что Одишвили погиб под Бахмутом Донецкой области, а Квижинадзе – в Луганской области.

"Самолет с телами погибших прибыл в Грузию, где героев похоронят", – сообщил Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Добровольцы из Грузии уже погибали в войне РФ против Украины. В частности, в декабре 2022 года посольство Украины в Грузии сообщило о смерти под Бахмутом пятерых грузин, которые воевали в составе 57-й бригады Вооруженных сил Украины.

Контекст:

О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля 2022 года. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

13 июня спикер легиона сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Грузия, война, самолет, Донбасс, добровольцы, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Андрей Ермак
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